La segunda temporada de una serie de Netflix que se coló entre las más vistas.

La primera parte cuenta con un total de 8 episodios con una duración de 50 minutos cada uno. La segunda temporada estrenada el pasado 11 de julio cuenta nuevamente con 8 episodios de casi una hora cada uno, los cuales cautivaron de nuevo al público ya que la posicionaron rápidamente en el Top10 entre lo más visto.

La serie gira en torno a tres amigas, Ada, Sevgi y Leyla, que emprenden un viaje a Ayvalik (Turquía) sin imaginar que esa aventura les cambiará la vida. Llegan a un pueblo costero, donde se conectan con su lado espiritual y, sin imaginarlo, enfrentan traumas familiares del pasado, que en el presente no serían capaces de afrontar. Cambiando sus vidas por completo.

En la segunda temporada, Ada, Sevgi y Leyla se están acomodando en su nueva ciudad, pero todas atraviesan nuevos retos: Ada se anima a un gran desafío en su vida profesional, Leyla lucha con problemas económicos mientras inicia un nuevo emprendimiento y Sevgi tiene que esconderle un gran secreto a los más próximos a ella, sin embargo, las amigas confiarán entre ellas mientras vivencian los nuevos escenarios.

Embed - Another Self: Season 2 | Official Trailer | Netflix