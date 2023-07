La salud de Wanda Nara: amenazaron a la familia de Lanata y su hija hizo un descargo en redes

Luego de comunicar en radio que Wanda Nara tenía una enfermedad , Jorge Lanata fue cuestionado por haber dado un diagnóstico que no era certero. Las redes sociales estallaron y comenzaron las amenazas. Esto llegó a su hija Lola Lanata, quien se quejó: “No me escriban a mí”.

LOLA Redes sociales

“Yo no fui la que dio la noticia. Estos últimos días no paré de recibir desde insultos hasta amenazas de la gente. No termino de comprender por qué tengo que ser yo la que recibe todos los mensajes”, agregó.

Por eso, hizo un pedido express: “Les pido que por favor si tienen algo para decir o de que quejarse, no me escriban a mí, no me metan en algo que yo no hice ni puedo controlar. Espero que estén bien".

Tras el posteo de Wanda Nara, las redes sociales explotaron contra Jorge Lanata

La conductora Wanda Nara lanzó un fuerte comunicado en sus redes sociales en el que apuntó contra el periodista Jorge Lanata tras que este asegurara que ella tenía leucemia, por lo que los seguidores de la mediática lo destruyeron.

En su publicación, Wanda Nara hizo mención a Jorge Lanata sin mencionarlo directamente: "Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía". Tras estas palabras, los seguidores de la conductora explotaron contra él.

Wanda Nara Jorge Lanata Redes sociales

Entre algunos de los comentarios, se destacan: "Lanata tiene que pagar, no vale todo", "La bronca que tengo con Lanata, no puede ser tan basura loco", "Ojalá que le haga juicio a Lanata como corresponde" y "Lanata es un tipo de mierda". Todo esto provocó que el periodista quede muy mal parado tras la información que brindó el viernes pasado sobre la salud de Wanda Nara.