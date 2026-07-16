El Senado aprobó 36 pliegos judiciales, incluido el del juez que avaló la reforma laboral El oficialismo postergó el debate de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, pero avanzó con la designación de 36 nuevos jueces. Entre ellos se destacó el de Víctor Pesino, quien revocó la medida cautelar que suspendía parte de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Por Agregar C5N en









El resultado de la votación del pliego del juez Víctor Pesino.

Aunque el oficialismo postergó por cuarta vez el tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, el Senado aprobó este jueves la designación de 36 jueces. Entre ellos se encontraba el camarista laboral Víctor Pesino, integrante de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, quien necesitaba un nuevo acuerdo para permanecer cinco años más en el cargo tras alcanzar la edad constitucional de 75 años. El magistrado tomó notoriedad por haber revocado la medida cautelar que suspendía parte de la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

El senador porteño de Unión por la Patria Mariano Recalde detalló que a la Sala VIII se la llama "la sala Banelco", y recordó que "justo" el día después de que Pesino falló a favor del Gobierno "el Poder Ejecutivo remitió la propuesta para nombrarlo por cinco años más".

"Cuando vino a la audiencia le preguntamos si se había reunido con el Ejecutivo y dijo que sí, que estuvo reunido con el ministro (de Justicia, Juan Bautista) Mahiques antes de dictar el fallo", remarcó Recalde y concluyó: "Este juez no nos merece la confianza, vamos a pedir que se vote en particular".

Mientras que la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, consideró que el oficialismo analiza los jueces "por sus méritos, su capacidad y su dedicación, estamos garantizando una Justicia neutral a los gobiernos que puedan venir" y acusó a la oposición de "arreglar" con magistrados del fuero laboral "hasta el último detalle de cada uno de los juicios".

Se votaron 34 pliegos judiciales por un lado y los de Víctor Pesino y Javier Cosentino por el otro. Todos fueron aprobados por la Cámara alta, el que acumuló más votos negativos fue el de Pesino. Su continuidad fue aprobada por una diferencia de cinco votos.

Senadores rindieron homenaje a Taty Almeida y a la Selección argentina En las cuestiones de privilegio la senadora de Unión por la Patria Alicia Kirchner propuso realizar un homenaje a Taty Almeida, integrante Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien falleció el 14 de junio pasado tras una vida dedicada a la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Por su parte, el senador de la UCR Flavio Fama pidió homenajear a los jugadores de la Selección argentina tras el histórico triunfo ante Inglaterra en la semifinal del mundial 2026. Con camisetas de Argentina y aplausos, los senadores homenajearon a la Selección tras la victoria ante Inglaterra pic.twitter.com/qlKIJ0euXL — C5N (@C5N) July 16, 2026