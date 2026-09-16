16 de septiembre de 2026 Inicio
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El consumo privado cayó 0,6% en agosto y acumula nueve meses en baja

El indicador de la Universidad de Palermo también registró una contracción de 1,2% respecto de julio. El consumo masivo retrocedió 4,9% interanual y acumula una baja de 3,2% en los primeros ocho meses del año.

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El consumo privado cayó 0,6% en agosto y acumuló nueve meses en baja

El consumo privado volvió a mostrar una evolución negativa en agosto y registró su novena caída interanual consecutiva. Según el Índice de Consumo Privado, elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo, el indicador retrocedió 0,6% frente al mismo mes de 2025 y cayó 1,2% en la comparación mensual.

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De esta manera, durante los primeros ocho meses de 2026 el consumo acumula una contracción de 1,4% respecto del mismo período del año pasado. La baja de agosto fue, además, la segunda consecutiva frente al mes anterior, luego de las variaciones positivas registradas durante buena parte de la primera mitad del año.

Los productos que más cayeron

Dentro del índice, el consumo masivo presentó uno de los principales retrocesos. La categoría, que incluye alimentos, bebidas, carnes, lácteos, productos de limpieza y combustibles, cayó 4,9% interanual en agosto y acumuló una baja de 3,2% desde enero.

El comportamiento de algunos productos explica parte de esa evolución. La carne vacuna registró una caída interanual de 10,5% y lleva trece meses consecutivos de retroceso, mientras que el consumo de carne aviar disminuyó 3,6%. En sentido contrario, la carne porcina tuvo un incremento de 12,5% frente a agosto de 2025.

Otro de los segmentos que mostró una fuerte retracción fue el de servicios recreativos y turismo, que disminuyó 5,7% interanual durante agosto y acumuló una baja del 14% en los primeros ocho meses del año. Dentro de ese universo también se observó una caída en el consumo de restaurantes tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires, que retrocedió 7,1% interanual y acumuló seis meses consecutivos de bajas.

En contraste, algunos rubros registraron aumentos. Los bienes durables avanzaron 1% interanual en agosto, impulsados principalmente por el crecimiento de los patentamientos de motos, que aumentaron 34,7% respecto del mismo mes del año pasado. Los bienes semidurables, en tanto, tuvieron una mejora de 3,3% interanual.

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