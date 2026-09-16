Escándalo por la licitación por 29 toneladas de carne para Casa Rosada y Olivos por $500 millones El Gobierno publicó un documento de compra de alimentos que, en plena caída del consumo entre subas de precio y desplome del poder adquisitivo, resulta contradictorio con el discurso de austeridad que busca justificar la motosierra en diversas áreas del Estado. Por Agregar C5N en









La Casa Rosada y la Quinta de Olivos, bien abastecidas. C5N

El Gobierno publicó un llamado a licitación para comprar alimentos para Casa Rosada y la Quinta Presidencial de Olivos que, en plena caída del consumo de carne por las subas de precios y el empobrecimiento generalizado, contiene cifras que resultan casi insultantes, como el pedido de 29 toneladas de carne para funcionarios, con un pedido total de comida por casi $500 millones.

Solo para Olivos se habrían previsto más de 9.400 kilos de carne y aproximadamente 3.600 kilos de pollo, además de embutidos y productos complementarios. El archivo incluye ítems como "bife de chorizo fresco, deshuesado, a una costilla, parte angosta: corte sin hueso de la región dorsal, pieza de forma regular, libre de membranas laterales gruesas, hematomas o coágulos, color rojo cereza brillante, uniforme, grasa de cobertura firme al tacto de color blanco".

Entre los alimentos aparecen miles de kilos de roast beef y nalga, además de lomo, ojo de bife, vacío, asado, paleta, bondiola y distintos tipos de embutidos. También comprende cuarto trasero, paleta de novillo, carne picada de novillo magra, nalga de novillo, entraña y 50 kilos de molleja de corazón de novillito.

Si bien la presencia de esos productos no configura por sí misma una irregularidad administrativa o penal, vuelve a llamar la atención la contradicción entre el discurso de austeridad del Gobierno y su accionar en este tipo de consumos, en los que no se aclara, por ejemplo, la cantidad de comensales.

El consumo de carne vacuna cayó 9,5% en agosto y los argentinos comen casi 5 kilos menos que hace un año El consumo de carne vacuna promedio por habitante cayó 9,5% interanual en agosto y se ubicó en 46 kilos anuales, lo que representa una reducción de 4,9 kilos respecto del mismo período de 2025, según un informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA).