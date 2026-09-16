16 de septiembre de 2026 Inicio
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Escándalo por la licitación por 29 toneladas de carne para Casa Rosada y Olivos por $500 millones

El Gobierno publicó un documento de compra de alimentos que, en plena caída del consumo entre subas de precio y desplome del poder adquisitivo, resulta contradictorio con el discurso de austeridad que busca justificar la motosierra en diversas áreas del Estado.

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La Casa Rosada y la Quinta de Olivos, bien abastecidas.

C5N

El Gobierno publicó un llamado a licitación para comprar alimentos para Casa Rosada y la Quinta Presidencial de Olivos que, en plena caída del consumo de carne por las subas de precios y el empobrecimiento generalizado, contiene cifras que resultan casi insultantes, como el pedido de 29 toneladas de carne para funcionarios, con un pedido total de comida por casi $500 millones.

Se detectaron irregularidades en el proceso de liquidación y acreditación de haberes.
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Solo para Olivos se habrían previsto más de 9.400 kilos de carne y aproximadamente 3.600 kilos de pollo, además de embutidos y productos complementarios. El archivo incluye ítems como "bife de chorizo fresco, deshuesado, a una costilla, parte angosta: corte sin hueso de la región dorsal, pieza de forma regular, libre de membranas laterales gruesas, hematomas o coágulos, color rojo cereza brillante, uniforme, grasa de cobertura firme al tacto de color blanco".

Entre los alimentos aparecen miles de kilos de roast beef y nalga, además de lomo, ojo de bife, vacío, asado, paleta, bondiola y distintos tipos de embutidos. También comprende cuarto trasero, paleta de novillo, carne picada de novillo magra, nalga de novillo, entraña y 50 kilos de molleja de corazón de novillito.

Si bien la presencia de esos productos no configura por sí misma una irregularidad administrativa o penal, vuelve a llamar la atención la contradicción entre el discurso de austeridad del Gobierno y su accionar en este tipo de consumos, en los que no se aclara, por ejemplo, la cantidad de comensales.

El consumo de carne vacuna cayó 9,5% en agosto y los argentinos comen casi 5 kilos menos que hace un año

El consumo de carne vacuna promedio por habitante cayó 9,5% interanual en agosto y se ubicó en 46 kilos anuales, lo que representa una reducción de 4,9 kilos respecto del mismo período de 2025, según un informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA).

El relevamiento, que toma como referencia el promedio móvil de los últimos doce meses, también mostró una fuerte reducción del volumen destinado al mercado interno. Entre enero y agosto se consumieron 1,377 millones de toneladas de carne vacuna, 175,6 millones de toneladas menos que durante los primeros ocho meses del año pasado.

Uno de los principales factores detrás de la caída es el aumento de los precios. Durante agosto, el rubro carnes y derivados registró una suba mensual promedio de 0,2%, pero acumuló un incremento interanual del 42,3%, por encima del 33,7% registrado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En el caso específico de la carne vacuna, la diferencia fue todavía mayor: los precios aumentaron 51,2% en un año. CICCRA atribuyó esta evolución a una menor disponibilidad de hacienda para faena, que redujo la oferta destinada al consumo.

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