La reacción de Coti y Daniela de Gran Hermano al ver el video de Tomas Holder

Coti Romero , una de las exjugadoras más polémicas de Gran Hermano 2022, habló sobre el video de Tomas Holder en el que mantiene relaciones sexuales con Agustina La Tana , una influencer y creadora de contenido sexual, y no tardó en reaccionar al igual que su par Daniela Celis , conocida como "Pestañela".

La correntina fue consultada por una usuaria en redes sociales sobre la escena íntima entre los influencers y respondió: "No vi el video. Qué mentirosa que soy, sí lo vi, pero una partecita no más". En ese contexto sostuvo afirmó: "Creo que cada uno puede hacer lo que quiera y que es libre. Él mismo dijo que no le da pudor eso y de hecho, dijo que su cuerpo es arte y tiene razón, si es su forma de pensar".