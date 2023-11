La reacción de Caramelito Carrizo al enterarse que el Coco Sily tiene un nuevo amor

"Me alegra mucho por él porque es una persona muy buena y que quiero mucho", explicó la animadora en medio de un móvil para el programa Intrusos. En esa misma línea añadió que "no hablamos de esto. Hablamos de trabajo, de cosas de la radio. Pero me enteré que está de novio y me alegré por él. Lo vi en las redes de la radio, porque lo contó en su programa".

Caramelito Carrizo Damián Giorgiutti

Mientras tanto, el Coco Sily también salió hablar sobre su nueva pareja en Intrusos y confesó que estaba enamorado y muy feliz. "Dios cierra una ventana y abre una puerta", fue con la metáfora que describió Sily a su nuevo amor y que no es una persona del medio televisivo.

Caramelito Carrizo explotó contra quienes expresaron que usó a Coco Sily

En diálogo con Telefe, Carrizo detalló que a pesar de la ruptura amorosa, continúa relacionada con Sily: "Nos seguimos vinculando desde lo profesional y personal. Todo era hermoso entre nosotros y sigue siéndolo. Para mí, trabajar con Coco no es nada difícil. Lo voy a adorar toda mi vida. Nos acompañamos desde el amor más hermoso y verdadero. Es un caballero y divino. Siento que no nos perdimos y que no nos vamos a perder nunca".

También manifestó el complicado momento que atravesaba cuando comenzó a relacionarse con el actor. "La situación personal de Coco era muy distinta a la mía. Él estaba en un excelente momento y en un momento muy difícil y él lo sabía", contó.

En tanto, recordó cuando acompañó al actor a la última gala de los premios Martín Fierro: "¿Cómo no lo iba a acompañar? Él me contó que estaba nominado y me preguntó si lo iba a acompañar y le dije que si él quiere, por supuesto que sí".

Carrizo, a su vez, apuntó contra diferentes opiniones, aunque no detalló cuáles le molestaron. "Trabajando en este medio, se presta a la opinión de muchas personas. Todos tienen el derecho pero los que somos protagonistas de la historia sabemos cómo son las cosas. No nos sentimos atacados, aunque hubo opiniones que no fueron lindas", marcó.