Caramelito Carrizo explotó contra quienes expresaron que usó a Coco Sily

La actriz Cecilia "Caramelito" Carrizo volvió a hablar públicamente sobre su separación con Coco Sily y aseguró que no "usó" al humorista para recomponer una relación amorosa con Damián Giorgiutti : "Coco dijo que estaba triste. ¿Qué va a decir? A raíz de eso se dijo que yo lo usé. Yo no soy una porquería para usar a nadie".

En diálogo con Telefe, Carrizo detalló que a pesar de la ruptura amorosa, continúa relacionada con Sily: "Nos seguimos vinculando desde lo profesional y personal. Todo era hermoso entre nosotros y sigue siéndolo. Para mí, trabajar con Coco no es nada difícil. Lo voy a adorar toda mi vida. Nos acompañamos desde el amor más hermoso y verdadero. Es un caballero y divino. Siento que no nos perdimos y que no nos vamos a perder nunca".

También manifestó el complicado momento que atravesaba cuando comenzó a relacionarse con el actor. "La situación personal de Coco era muy distinta a la mía. Él estaba en un excelente momento y en un momento muy difícil y él lo sabía", contó.

En tanto, recordó cuando acompañó al actor a la última gala de los premios Martín Fierro: "¿Cómo no lo iba a acompañar? Él me contó que estaba nominado y me preguntó si lo iba a acompañar y le dije que si él quiere, por supuesto que sí".

Carrizo, a su vez, apuntó contra diferentes opiniones, aunque no detalló cuáles le molestaron. "Trabajando en este medio, se presta a la opinión de muchas personas. Todos tienen el derecho pero los que somos protagonistas de la historia sabemos cómo son las cosas. No nos sentimos atacados, aunque hubo opiniones que no fueron lindas", marcó.

Por último, hizo alusión a Giorgiutti: "Fue mi pareja durante 25 años. Siempre dije que lo amaba con todo mi corazón, siempre fue mi prioridad. No teníamos un vínculo personal pero sí mantuvimos una buena relación por la familia. No quería separarme de Damián, para mí fue muy duro".