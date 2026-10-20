"Lo tiene prohibido": la familia de Mirtha Legrand tomó una decisión con la conductora tras el alta médica

Tras recibir el alta médica, la conductora enfrenta una nueva etapa marcada por una tajante decisión de su entorno, que sorprendió a todos y podría cambiar sus próximos planes.

Mirtha Legrand atraviesa una etapa decisiva de recuperación tras recibir el alta médica luego de una prolongada internación. A sus 99 años, la histórica conductora enfrenta nuevas restricciones impuestas por su familia para preservar su salud y evitar complicaciones.

La primera foto de Mirtha Legrand tras recibir el alta médica: el mensaje para sus seguidores

Según reveló el periodista Gustavo Méndez en un programa de televisión, la decisión es que Mirtha Legrand no regrese a la televisión durante octubre. “Mirtha por ahora no vuelve a la televisión, está confirmado” , aseguró, aunque mencionó la posibilidad de realizar programas especiales en noviembre o diciembre.

La determinación habría sido impulsada por el productor Nacho Viale , responsable de gestionar la carrera de su abuela, junto con Marcela Tinayre . La prioridad es garantizar una recuperación completa después de la neumonía bacteriana que obligó a la diva a permanecer 18 días internada en el Sanatorio Mater Dei .

Pero la medida familiar también alcanza sus actividades sociales. “También lo que me cuentan es que tiene prohibidas las salidas. Ella ama ir al Teatro Colón, a las obras de teatro” , reveló Gustavo Méndez, La Mañana de Moria (El Trece), al explicar las restricciones que enfrenta la conductora después de su internación.

Mientras tanto, Juana Viale continúa al frente de La Noche de Mirtha, mientras mantiene sus almuerzos dominicales. Aunque existen expectativas por el regreso de La Chiqui, todavía no hay una fecha oficial confirmada para que vuelva a conducir su histórica mesa.

La primera foto de Mirtha Legrand tras salir de la internación

Mirtha Legrand reapareció públicamente el domingo 18 de octubre, durante los festejos por el Día de la Madre. La conductora compartió en Instagram su primera fotografía después de recibir el alta del Sanatorio Mater Dei, el pasado 6 de octubre.

En la imagen, La Chiqui aparece sonriente y rodeada de sus seres queridos durante un encuentro familiar. “¡Feliz día de la madre! ¡Muy feliz con mi familia!”, escribió la diva en la publicación que despertó numerosos mensajes de cariño entre sus seguidores.

En la fotografía estuvieron presentes su hija Marcela Tinayre, sus nietos Nacho Viale, Juana Viale y Rocco Gastaldi, sus bisnietos Ámbar de Benedictis y Silvestre Valenzuela, además de Amalia Idoyaga Molina, amiga cercana de la familia.

La foto que sorprendió: la Chiqui reapareció en público tras conocerse la foto familiar por el Día de la Madre. Instagram @mirthalegrand

La aparición también permitió conocer cómo continúa su recuperación. Durante una emisión televisiva, Juana Viale llevó tranquilidad al público al asegurar: “Ella está cada día mejor, cada día más ella, con su temperamento hermoso que tiene”, en referencia a la evolución de su abuela.

Pese a esta mejoría, Mirtha Legrand permanece bajo cuidados en su domicilio y su regreso a la pantalla continúa postergado. Por ahora, la decisión familiar es priorizar su bienestar, mientras sus seguidores esperan volver a verla al frente de La Noche de Mirtha.