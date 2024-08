La preocupante revelación de Catriel tras su beso con Wanda Nara: "Amenazas de muerte"

Ángel de Brito reveló quién es la famosa que se bajó de Bake Off en Telefe a último momento

“¿Qué car... pasó ayer? Recién estaba por subir un dump de fotos y videos, y no me da el cerebro, tengo el IQ de un hámster, comenzó relatando el músico y agregó para sorpresa personal y sus seguidores: “Ayer se abrió un agujero en el show, salieron Lali y Wanda… me levanté con amenazas de muerte de turcos hoy, porque debe ser alguien muy importante”.

En un video que publicó en sus historias, el artista reconoció que iba a subir “un montón de cosas y ahora no lo voy a hacer, porque me lo merezco”. “Y de paso, les mando una amenacita que me gustó, ¿amenaza de muerte? Dios”, sostuvo y mostró la captura de pantalla de uno de los mensajes que recibió tomando la situación con humor.

“Te matamos. Somos los mejores fans del mundo y Mauro el mejor jugador de Turquía. Sos un hijo de puta. Puta madre, ¿besaste a Wanda? Yo creo que querés estar muerto”, dice el mensaje escrito en inglés y también señaló que recibió otros, pero que estaban escrito en turco.

Amenaza Ca7tiel Instagram

Wanda Nara a los besos en el escenario con los músicos Ca7riel & Paco Amoroso

La empresaria Wanda Nara se presentó en el Movistar Arena acompañado a los músicos Ca7riel & Paco Amoroso y, si bien no fue la única invitada especial, también estuvo Lali Espósito, ella terminó el show a los besos.

La mediática cantó su hit Bad Bitch junto a los anfitriones, en la presentación de su último disco Baño María. Los músicos la recibieron los gritos como “¡Es Wanda fucking Nara!” y ahí fue que explotó el escenario.

La exmujer de Mauro Icardi eligió un outfit negro y bailó con movimientos sensuales hasta que llegó a besarse con los anfitriones. La euforia de los seguidores fue mayor cuando entonó las frases “lo veo y lo quiero, lo quiero y lo tengo porque soy una bad bitch”.