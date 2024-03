La plataforma en la que se podrá ver gratis una producción animada de Spider-Man.

Este nuevo film de Spider Man es una animación protagonizada por Miles Morales , el nuevo joven que encarna al superhéroe. Desde que se estrenó Spider-Man: Un nuevo universo en el año 2018, la popularidad de esta historia no ha dejado de crecer, tanto por su carisma como por la gran calidad de sus películas. Ahora se podrá ver una nueva aventura que llegó a YouTube el pasado 27 de marzo.

Spider-Man BLOODY DISGUSTING

La producción animada de Spider Man gratuita en YouTube

Este cortometraje se podrá encontrar como The Spider Within: A Spider-Verse Story, el cual fue producido por Sony Pictures Animation en colaboración con la fundación Kevin Love Fund, debido a esto se lleva a cabo su distribución de una manera tan conveniente como es esta plataforma de streaming gratuita y no otras pagas como Netflix o Disney.

Se pudo ver por primera vez en el Festival de Animación Annecy 2023 y ahora está disponible en el canal Sony Pictures Animation en Youtube. Su guion está a cargo de Khaila Amazan, mientras que la producción es de los responsables del programa LENS de Sony.

Embed - THE SPIDER WITHIN: A SPIDER-VERSE STORY - Official Trailer (2024)

La trama se centra en Miles Morales, el nombre real de este personaje que se pone el traje de Spider Man para intentar detener a villanos y ayudar a todas las personas que sea posible.

Sin embargo, en este caso sus preocupaciones son distintas a las que ha mostrado en las dos películas. Aca se lo ve más humano y cercano, intentando equilibrar su vida en un momento en el cual el mundo se le viene encima.

Porque no solo es un adolescente más, sino que también carga con la responsabilidad de ser Spider Man y, al mismo tiempo, estudia y tiene amistades.

La presión que todo esto conlleva deriva en que el protagonista sufra un ataque de pánico que lo pondrá contra las cuerdas de una manera en la que nunca se habría imaginado. Eso dará lugar a que, todas esas preocupaciones y problemas se vuelvan contra él todavía más hasta que entienda la importancia de pedir ayuda.