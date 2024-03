Video: así fue la pelea completa del Turco García en su programa de YouTube

Fue en ese momento cuando García no dudó en levantarse, agarrar un vaso con bebida y se lo tiró de forma vehemente. El hecho generó la preocupación del streamer Luquitas Rodríguez y Coscu que se mostraron sorprendidos por lo ocurrido.

lo del turco.JPG Las cámaras reflejaron la totalidad de la pelea en el programa "Lo del Turco".

“Taty, te fuiste al carajo”, le reclamó el conductor a Chao. Pese a que en un principio todos pensaban que era un jugada de humor entre ellos, el dueño de Camisetas Nani repitió la frase a lo que García se le paró de frente, y cara a cara afirmó: “No te zarpés, sos un desubicado”.

A partir de allí se inició un intercambio de manotazos y golpes donde incluso Chao intentó agarrar una silla para revoleársela al conductor del programa, pero fue contenido por los presentes.

“No, no, no es tremendo. Es impresionante. De las mejores experiencias de mi vida”, expresó otros de los invitados del programa, Germán Beder.

Luquitas Rodríguez y Coscu contaron lo que no se vio de la pelea del Turco García

“Yo cito porque me ha dejado muy turbado, él dice ‘encima este te quiere coger a tu mujer’ y el Turco se enoja y primero decide tirarle un vaso de agua, no es que recurre a la violencia. A Martín lo empapa”, inició Luquitas en su stream que realizó por la madrugada para dar detalles.

Luego contó que "la mesa se dio cuenta de que se había pasado un límite, y Camisetas vuelve a hacer un comentario. Ahí es cuando Camisetas se levanta y lo va a buscar. Entonces el Turco se para también, y ahí me di cuenta de que era una situación de piñas".

Luego, en un stream en la madrugada del miércoles, Luquitas relató el detalle de lo que pasó y contó que fueron varias veces las que Camisetas Nani habló sobre la mujer del exfutbolista, Mariela Prieto. Pero previamente se habían lanzado un vaso de pomelo y todo terminó aún peor.