Alfano reveló en el programa Puro Show que, según le contaron desde la peletería, utilizaron una de sus prendas para la producción de la sesión. “ María Julia misma me dijo: ‘Me dijeron que me puse tu tapado’” , explicó, asegurando que Alsogaray se sintió halagada con el gesto.

La icónica tapa de María Julia Alsogaray en Revista Noticias

Sin embargo, la conductora salió al ataque durante una móvil de LAM: “A mí me interesa decir que la piel de la tapa es mi tapado, no el de Alfano. Es mío y de Graciela Borges, ella no estaba ahí”, sentenció, ratificando que ella fue la dueña de esa prenda icónica.

La respuesta de Alfano fue inmediata y filosa: insinuó que Giménez podría haber prestado su tapado para la nueva serie sobre Carlos Menem, y advirtió: “Yo esperaba no estar, pero estoy en todos lados porque soy la columna vertebral del espectáculo de los argentinos”. “¿No era más fácil levantar el teléfono?”, preguntó visiblemente molesta.

Embed

Sin embargo, se sumó entonces Graciela Borges para aportar claridad al tema y confirmó que hubo dos tapados en juego: tanto Giménez como ella misma acudieron a una salida a Las Leñas y Alsogaray se probó uno negro de Susana y otro beige de ella.

Según Borges, Alsogaray llevó el modelo adecuado para cada foto, desempatando la disputa y dejando en evidencia que ambas divas tenían razones para reclamar la posesión de la prenda.