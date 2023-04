La nueva estrella de jazz Tigran Hamasyan y su trío llegan al Teatro Broadway

Tigra

Empezó su carrera como solista lanzando su primer trabajo con sólo 18 años, pero ya lleva poco más de una década como Tigran Hamasyan trío, el que ahora está formado por él, el bajista Sam Mnaie y el baterista Arthur Hnatek.

Sus últimos dos trabajos dieron mucho que hablar dentro del movimiento. Con The call within (2020), Hamasyan explora un lado más rockero del jazz, mientras que con standart (2022) realiza unas re interpretaciones de ciertas estructuras del jazz de la primera mitad del siglo XX que abren un nuevo mundo de posibilidades.

Tigran Hamasyan - Levitation 21 (Official Video)

Tigran Hamasyan entregó con el álbum The Ancient Observer, su visión del mundo. Con La llamada interior, él se vuelve hacia adentro esta vez, a su propio mundo de ensueño, cediendo a la llamada profundidades para explorar su viaje de creación artística. Salió viernes 28 de agosto de 2020 en el sello Nonesuch Records, el álbum The Call Within fue grabado como trío con el bajista de Nueva York Evan Marien y el baterista suizo Arturo Hnatek.

El pianista de 33 años lleva al oyente a un viaje sonoro y musical intenso en el seno de un mundo interior "tan realista a sus ojos como el mundo físico", según la propaganda de la etiqueta.

Entre los temas que inspiraron sus composiciones: leyendas populares culturas cristianas y precristianas de su país, poesía, astrología, arte rupestre y diseño antiguo, geometría, cartografía, especifica el texto de presentación del disco.