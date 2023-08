La nueva e inesperada pareja de Gran Hermano que puede generar conflictos con una exparticipante

Esto no cayó bien entre los seguidores de Coti, ya que la relación de la correntina con el "tridente" que conforman Romina, Julieta Poggio y Daniela Celis sigue siendo muy mala. Y las cosas podrían empeorar, porque trascendió una foto de Uhrig y el Conejo charlando muy de cerca.

La imagen se registró durante la presentación del Bailando 2023 y fue difundida en Twitter por @elejercitodelam. Los fans recordaron que ambos se llevaban muy bien dentro de la casa pero "él se alejó de ella porque Coti no la quería cerca", lo que ahora dejaría el camino libre para un acercamiento.

Se terminó el amor oficialmente para la pareja de Gran Hermano: "Casi ni hablamos"

La exparticipante de Gran Hermano que ahora será parte del Bailando 2023, Coti Romero, contó cómo sigue su relación con Alexis "Conejo" Quiroga luego de la separación y de haber intentado regresar. "Casi ni hablamos", expresó la modelo y sorprendió al público por sus últimas declaraciones.

En la previa del estreno del programa de Marcelo Tinelli que la tendrá enfrentada al Conejo, recordó sus buenos momentos, pero confirmó que ya no se arreglarán: "Yo no sabía y cuando él trajo a mi mamá y mi papá ellos me dijeron: '¿Qué te parece si hacemos algo lindo para agradecerle lo que hizo?'. No cualquiera hace una cosa así".

En cuanto al regalo, aclaró que quiso agradecerle su familia y salieron juntos: "Tuvimos la idea de comprar algo salado, algo dulce, un regalito y fue. Creo que fue por respeto a mi familia. Fue un ratito, sopló las velas y se volvió".

Coti Cone Redes sociales

"Lo estoy llevando bien. No nos hablamos casi nada ya. Estamos trabajando en el mismo lugar, que es el Bailando, y nos saludamos por respeto, pero estamos bien", aseguró Romero y consideró que esto es como cerrar la etapa y seguir. Y agregó que no va a haber vuelta atrás "para ninguno de los dos".