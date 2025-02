La novia de Liam Payne habló por primera vez, a cuatro meses de la muerte del cantante

La modelo e influencer Kate Cassidy brindó una entrevista donde dio detalles de sus últimos días con el exvocalista de One Direction y reveló cuál fue su último mensaje.

La modelo Kate Cassidy , quien fuera novia del excantante de One Direction Liam Payne , fallecido en Buenos Aires el 16 de octubre del año pasado, habló por primera vez tras el trágico suceso y sorprendió al brindar detalles de su relación.

En una entrevista con el medio televisivo The Sun, la joven de 25 años contó por qué no estaba con él al momento de su caída: “Tenía una responsabilidad, teníamos una responsabilidad. Teníamos a nuestro perro y, obviamente, nunca pensé que esto sucedería. Si hubiera sabido, si hubiera podido ver el futuro, nunca me habría ido de Argentina”, precisó Kate.