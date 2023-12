La novia del Colo Barco mostró la intimidad de los festejos de Navidad del jugador de Boca

La modelo compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram donde se pudieron ver recitales del cantante de cumbia Mario Luis y también de Kris y Los del Fuego.

Barco navidad 1

La relación va tan viento en popa que Yaz se animó a compartir fotos con la familia del futbolista. Y por supuesto, de su novio con su perrito.

Navidad colo barco 2

Barco se perfila para ser la gran estrella del 2024 de Boca, que aunque no tiene Copa Libertadores en el horizonte, se prepara para apuntar los cañones a la Copa Sudamericana y los torneos locales. En el amor, por lo pronto, estará acompañado.

El Colo Barco fue acusado de serle infiel a su pareja: "Relación en paralelo..."

El futbolista Valentín "Colo" Barco fue acusado de serle infiel a su ex Agustina Sequeira mientras estaban en pareja y horas después del sugestivo posteo de Yaz Jaureguy en Instagram.

A través del programa Mitre Live, el periodista Juan Etchegoyen comenzó por señalar: "La información que a mí me dan es escandalosa, proviene del entorno de Agustina Sequeira, la ex del futbolista de Boca Juniors. Cuando me contaban la historia, me hablaron de infidelidad sistemática y escándalo total". Así, dejó mal parado a la máxima promesa del Xeneize.

"Me dijeron que ella estaría muy triste porque lo acompañó a él durante todo el proceso de inferiores y ahora que le llegó la fama la dejó luego de haberla, supuestamente, engañado", continuó el periodista. Con todo esto, Valentín Barco quedó apuntado por las redes sociales.

Yaz Jaureguy Colo Barco Redes sociales

Ingresando en los detalles de la situación, Etchegoyen reveló: "Valentín conoció a Yaz Jaureguy cuando estaba con Agustina, habría empezado una relación en paralelo hasta que no lo pudo ocultar más. Ella es perfil bajo, pero tiene tanta bronca que en las próximas semanas Agustina quiere salir a contar todo". De esta manera, el Colo Barco podría recibir un fuerte repudio desde los medios y sus seguidores en el corto plazo.