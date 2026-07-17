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17 de julio de 2026 Inicio

Santiago Korovsky y el impacto de la bandera de Malvinas que mostró la Selección: "Es heroico"

El actor contó una anécdota de su viaje a lo largo de África: "Me preguntaron qué pasaba con las 'Falklands'". El 2-1 vs. Inglaterra, inolvidable en todas partes del mundo.

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La bandera que mostraron los futbolistas argentinos.

La bandera que mostraron los futbolistas argentinos.

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El actor Santiago Korovsky contó una anécdota que tiene como protagonistas a los futbolistas de la Selección. Durante su viaje a Kenia unos miilitares le preguntaron por las Islas Malvinas, producto, lógicamente, de la bandera que se desplegó después de la semifinal 2-1 ante Inglaterra.

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"Me pararon unos militaron en Kenia cerca de la frontera con Somalía para pedirme el pasaporte. Cuando vieron que era argentino me preguntaron qué pasaba con las 'Falklands'", comenzó a narrar.

Enseguida agregó cómo fue su respuesta ante el requerimiento: "Le mostré el mapita de atrás de mi pasaporte para explicarles dónde estaban". Por último destacó el gesto de los jugadores: "Lo que hicieron visibilizando el tema a nivel mundial, es heroico".

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