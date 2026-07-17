Santiago Korovsky y el impacto de la bandera de Malvinas que mostró la Selección: "Es heroico" El actor contó una anécdota de su viaje a lo largo de África: "Me preguntaron qué pasaba con las 'Falklands'". El 2-1 vs. Inglaterra, inolvidable en todas partes del mundo. Por Agregar C5N en









La bandera que mostraron los futbolistas argentinos. Internet

El actor Santiago Korovsky contó una anécdota que tiene como protagonistas a los futbolistas de la Selección. Durante su viaje a Kenia unos miilitares le preguntaron por las Islas Malvinas, producto, lógicamente, de la bandera que se desplegó después de la semifinal 2-1 ante Inglaterra.

"Me pararon unos militaron en Kenia cerca de la frontera con Somalía para pedirme el pasaporte. Cuando vieron que era argentino me preguntaron qué pasaba con las 'Falklands'", comenzó a narrar.

Enseguida agregó cómo fue su respuesta ante el requerimiento: "Le mostré el mapita de atrás de mi pasaporte para explicarles dónde estaban". Por último destacó el gesto de los jugadores: "Lo que hicieron visibilizando el tema a nivel mundial, es heroico".