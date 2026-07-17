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17 de julio de 2026 Inicio

Cómo fue el único partido que jugaron Argentina y España en un Mundial

Un antecedente entre la Albiceleste y la Furia surge en el recuerdo a días del encuentro decisivo que se disputará en territorio norteamericano.

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El antecedente de Argentina y España en los Mundiales.

El antecedente de Argentina y España en los Mundiales.

La Selección argentina y España solo se enfrentaron una vez en la historia de la Copa del Mundo. El único antecedente se disputó el 13 de julio de 1966, por la primera fecha del Grupo 2 del Mundial de Inglaterra, en el estadio Villa Park de Birmingham, Inglaterra. La Albiceleste, dirigida por Juan Carlos "El Toto" Lorenzo, se impuso 2-1 y dio un paso clave hacia la clasificación a los cuartos de final, mientras que la Roja, conducida por José Villalonga, quedó comprometida en la zona.

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El encuentro tuvo como protagonistas a dos históricos capitanes: Antonio Rattín por Argentina y Francisco "Paco" Gento por España. Después de un desarrollo muy equilibrado, José Martínez Sánchez marcó el empate parcial para los españoles, pero Luis Artime apareció por duplicado, a los 65 y 79 minutos, para darle la victoria al conjunto argentino y firmar una de las actuaciones más recordadas de aquel torneo.

Tras ese triunfo, Argentina igualó con Alemania Federal y derrotó a Suiza, resultados que le permitieron avanzar a los cuartos de final. España, en cambio, venció a Suiza pero cayó frente a Alemania Federal y quedó eliminada en la fase de grupos, cerrando así su participación en la Copa del Mundo de 1966.

Ese Mundial también quedó marcado por el recordado duelo entre Argentina e Inglaterra en cuartos de final. Allí, el capitán Antonio Rattín fue expulsado por el árbitro alemán Rudolf Kreitlein en una decisión que generó una enorme polémica. El mediocampista argentino protestó durante varios minutos, pidió un traductor para entender la sanción y protagonizó una escena histórica al retirarse del campo antes de que Inglaterra terminara imponiéndose por 1-0. A casi seis décadas de aquel cruce, el antecedente de 1966 vuelve a cobrar protagonismo porque Argentina y España disputarán una final mundialista por primera vez.

Intercambio de banderines entre Francisco Gento y Antonio Ubaldo Rattín.

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Cuándo juega Argentina contra España por el Mundial 2026

La Selección argentina y España disputarán la final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio, desde las 16 (hora argentina), en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El partido enfrentará al vigente campeón del mundo con el actual campeón de Europa y definirá al nuevo monarca del fútbol internacional.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni alcanzó la definición tras eliminar a Inglaterra por 2-1. En la previa de las semifinales, el entrenador argentino remarcó que el recorrido de su equipo explica el presente: "Para llegar a una semifinal de una Copa Mundial es muy difícil no sufrir", y añadió: "Para llegar a esta instancia, algo habremos hecho bien", destacando el trabajo colectivo de sus futbolistas.

Del lado español, el entrenador Luis de la Fuente había anticipado tras eliminar a Francia que le gustaría medirse con Argentina en la final por la relación de amistad que mantiene con Scaloni. "Me gustaría jugar la final con Argentina", expresó el seleccionador español, aunque aclaró que cualquiera de los posibles rivales representaría una enorme dificultad.

En las últimas horas, la FIFA confirmó que el árbitro de la final será el esloveno Slavko Vini. El encuentro será transmitido en Argentina por Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSports, Disney+ y Paramount, con una cobertura especial desde varias horas antes del inicio del partido. La definición tendrá un ingrediente histórico: será el segundo enfrentamiento mundialista entre Argentina y España y el primero con una Copa del Mundo en juego.

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