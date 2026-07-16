Revelaron la razón que desató la furia de Jude Bellingham antes de atacar al Colo Barco El video muestra el accionar del argentino luego del empate tras el gol de Enzo Fernández. Argentina y España se preparan para protagonizar la final más esperada del Mundial 2026. Por Agregar C5N en









La reacción generó la intervención de Nicolás Otamendi quien se metió para separar a ambos jugadores y evitar que la situación escalara. Redes sociales

Nuevas imágenes del Argentina-Inglaterra por semifinales del Mundial 2026 mostraron el origen del cruce entre Jude Bellingham y Valentín Barco, que terminó con el mediocampista inglés golpeando al argentino en la oreja tras el pitazo final. La agresión, captada por las cámaras de televisión, no fue advertida por el equipo arbitral durante el partido y ahora podría ser analizada por la FIFA antes del cierre del torneo.

El conflicto se remonta al gol del empate de Enzo Fernández a los 85 minutos. Barco, que no había ingresado y permanecía en el banco de suplentes, corrió hacia el campo pero, a diferencia del resto de los suplentes argentinos, se dirigió directamente hacia la zona donde estaban los jugadores ingleses para celebrar frente a ellos, saltando y gritando la conquista. Esa actitud provocó la reacción inmediata de John Stones, que lo empujó con fuerza antes de que el ex de Boca regresara al banco.

Según interpretaron distintos medios británicos, ese episodio habría quedado en la memoria de Bellingham, quien volvió a cruzarse con Barco al finalizar el encuentro. En las imágenes se observa al mediocampista inglés señalar al argentino y golpearlo en la oreja. La reacción generó la intervención de Nicolás Otamendi quien se metió para separar a ambos jugadores y evitar que la situación escalara.

Al no haber sido registrada por los árbitros durante el desarrollo del partido, la jugada quedó sin sanción en el momento. Sin embargo, al tratarse de una agresión captada claramente por las transmisiones de la televisión, la FIFA podría revisar el video y evaluar una eventual sanción disciplinaria contra Bellingham antes de que concluya el Mundial 2026.

"Colo Barco"



Porque al final sí le había hecho algo a Bellingham. https://t.co/tJzx39vMfK pic.twitter.com/sSfTGSGQft — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 16, 2026 Cuándo juega Argentina contra España por la final del Mundial 2026 La gran final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio a las 16:00, hora argentina, en el New York/New Jersey Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos. Argentina llega luego de vencer a Inglaterra en semifinales, mientras que España aseguró su lugar al imponerse 2-0 ante Francia, regresando a una final mundialista 16 años después de su consagración en Sudáfrica 2010.