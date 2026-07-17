ARCA volvió a prorrogar el plazo para presentar las declaraciones juradas de Ganancias El organismo extendió hasta el 27 de agosto la fecha límite para cumplir con la presentación correspondiente al período fiscal 2025. Sin embargo, el pago del impuesto deberá efectuarse el 27 de julio, como estaba previsto. Por Agregar C5N en









La web de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó este viernes una nueva prórroga para la presentación de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias de personas humanas correspondientes al período fiscal 2025, cuyo vencimiento pasó del calendario vigente al próximo 27 de agosto.

Pese a la ampliación del plazo para presentar la documentación, el organismo mantuvo sin cambios la fecha para ingresar el saldo del impuesto, que mantendrá el plazo hasta el 27 de julio, y explicó que la decisión busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.

La medida fue anunciada después de un encuentro entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y especialistas en materia tributaria, quienes analizaron los cambios previstos en el proyecto de Inocencia Fiscal que impulsa el Gobierno y que contempla modificaciones para el régimen de Ganancias.

NUEVA PRÓRROGA PARA GANANCIAS



Se extiende el vencimiento para la presentación de las declaraciones juradas 2025 del Impuesto a las Ganancias Personas Humanas.



La nueva fecha límite será el 27 de agosto de 2026.



El ingreso del saldo de la obligación (Pago) se mantiene… pic.twitter.com/ef1R3OEwks — ARCA | Agencia de Recaudación y Control Aduanero (@ARCA_informa) July 17, 2026 Se trata de la segunda prórroga otorgada este año para este trámite, luego de los pedidos formulados por profesionales en Ciencias Económicas, mientras los contadores aguardan definiciones sobre el nuevo régimen simplificado que el oficialismo busca implementar para incentivar la formalización de ahorros.

El Gobierno cerró junio con déficit primario y fiscal por más de $1 billón El Gobierno tuvo en junio un resultado fiscal negativo al cerrar el mes con un déficit, tanto primario como fiscal, por arriba de $1 billón. Los datos surgen del último informe del Sector Público Nacional no Financiero donde detalla que los ingresos totales tuvieron una variación real interanual negativa de 8,5%.

Por su parte, el gasto primario registró una suba real interanual del 3,1%. Este viernes, el ministro de Economía, Luis Caputo, dio una explicación sobre la situación fiscal del Gobierno y justificó el mal dato mensual: "Esto es porque corrimos el vencimiento de ganancias de personas humanas de junio a Julio". Esto es porque corrimos el vencimiento de ganancias de personas humanas de junio a Julio. https://t.co/nyCNc89JDj — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 17, 2026 Por otro lado, los tres gastos que más cayeron fueron: Gasto de Capital a Provincias (-43,7%), Transferencias corrientes a Provincias (-63,9%) y Otras funciones (-100,0%). El gasto salarial, que participa con el 12,4% del gasto primario total, tuvo una baja real interanual del 10,0%, seguramente explicado tanto por una baja del salario real como de la planta de personal.