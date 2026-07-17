Cuál será la indumentaria que usará Argentina para enfrentar a España en el Mundial 2026 Los detalles del uniforme confirmado para la gran definición que paralizará al planeta en el Estadio MetLife. Por Agregar C5N en









Se sabe que camiseta utilizará la Selección Argentina.

A la espera del partido de este domingo en el Estadio MetLife de Nueva Jersey, la Selección argentina ya dejó definida la vestimenta con la que saltará al campo de juego para disputar la final del Mundial 2026 ante España. La delegación nacional recibió la confirmación oficial de que utilizará su indumentaria titular tradicional.

De esta manera, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni lucirá frente a España la clásica camiseta celeste y blanca, acompañada por pantalones cortos y medias de color blanco. Esta misma combinación exacta fue la que el equipo vistió en sus compromisos frente a Argelia, Cabo Verde, Egipto y Suiza, dejando de lado la indumentaria alternativa de color azul con la que venía de disputar la reciente semifinal ante Inglaterra.

Por su parte, el arco argentino también tiene sus colores confirmados para la gran definición del torneo. Emiliano "Dibu" Martínez custodiará los tres palos completamente vestido de verde, un tono emblemático para el marplatense que trae grandes recuerdos a los hinchas tras haber sido el mismo que utilizó en los momentos clave de la consagración en Qatar 2022 y durante la final de la Copa América 2024 ante Colombia.

En la vereda de enfrente, el rival europeo también dejará de lado la vestimenta que vistió en su último compromiso para retornar a sus raíces. España, que venía de utilizar su casaca suplente en el triunfo por 2 a 0 ante Francia, saltará al césped norteamericano con su histórica camiseta titular de color rojo, detalles en amarillo y mangas azules, reeditando un duelo de colores tradicionales para el partido que paralizará al planeta.

Cuándo juegan Argentina y España por la final del Mundial 2026 La histórica final de la Copa del Mundo ya tiene a sus dos protagonistas principales listos para disputar el choque más esperado del planeta. La Selección argentina, conducida por Lionel Scaloni, alcanzó el partido definitorio tras una agónica remontada por 2 a 1 frente a Inglaterra en Atlanta, gracias a un cierre emocionante que desató la euforia de los hinchas. En la vereda de enfrente estará España, que viene mostrando un nivel altísimo en el torneo y se metió en la cita definitiva luego de superar con holgura a Francia por 2 a 0 en su semifinal.