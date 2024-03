Catherine Fulop se lució en microbikini mientras se grababa un video con consejos

Viralizó inmediatamente su video y marcó tendencia con su look.

Catherine Fulop se filmó para dejar un mensaje y marcó tendencia con su look . La modelo venezolana, fiel a su estilo, se mostró con un traje de baño que se encuentra entre los más usados por las famosas en la temporada. Además, con el humor y carisma que la caracteriza, dejó una recomendación que sus seguidores recibieron dejando miles de reacciones positivas.

Con el pelo suelto y un maquillaje ligero, se mostró casi al natural para grabarse y sumar este video a su perfil en su cuenta de Instagram.

fulop catherine microbikini Instagram

Miles de sus seguidores se sumaron a las reacciones por este video dejando sus "me gusta" y comentarios. Catherine Fulop no sólo suele subir sus rutinas de ejercicios o recomendaciones de productos, sino también comparte cotidianamente videos sumándose a challenge que se viralizan inmediatamente. Con su estilo y humor característico, dejó unas palabras que fue muy bien recibida por sus fans, mientras marcó tendencia con su look y reafirmó su rol de referente en las redes sociales.

Catherine fulop microbikini azul Instagram

Catherine Fulop microbikini Instagram

Coti Romero se sumó a la moda de usar microbikini para un look nocturno y fue furor

Coti Romero impuso su estilo y posó en sus redes sociales con un look que fusiona la microbikini con la sastrería. La ex participante de Gran Hermano día a día consolida su imagen como ícono de moda, participa en diversos eventos y llama la atención en cada aparición. Con su más reciente elección de vestuario, la influencer se posiciona a la vanguardia de las tendencias, mostrando en este caso una combinación muy original.

En su última publicación, la influencer optó por una microbikini negra. El traje de baño contó con un corpiño triangular y tiras finas que se convirtieron en el centro de su outfit. Esta prenda la complementó con un conjunto de sastrería que incluyó un blazer crop y una minifalda con un audaz corte lateral, ambos en un vibrante rojo decorado con dibujos estilo grafiti en contraste. Las botas bucaneras en negro, adornadas con brillos y hebillas, añadieron el toque final a su conjunto.

Coti romero microbikini Instagram

El outfit de Coti Romero se completó con un peinado en cola de caballo y un maquillaje que resaltaron sus ojos mediante un delineado cat eye doble, máscara de pestañas, rubor suave y un brillo labial.

Coti romero microbikini Instagram

Su publicación en Instagram recibió una oleada de "me gusta" y comentarios positivos, reflejando la aprobación y admiración de sus seguidores. Su capacidad para mezclar tendencias con un toque personal reafirma su posición como influencer en el mundo de la moda. Sin dudas, nuevamente impuso su estilo y demuestra una vez más su habilidad para innovar con sus looks.