Oriana Sabatini presentó su canción "No Te Pases" en Radio Vale 97.5 y habló de la tanatopraxia, su nueva pasión

Luego, ingresando en su faceta artística, confesó: "La música es lo que más me gusta, pero en un momento dije 'esto no es para mí, me dedico a otra cosa, por ahí me tengo que ir por otro lado'". Así, evidenció que no la pasó bien durante sus primeros años en el rubro.

"No leo nada ahora, así me cuido, je. Si no lo lees, realmente no existe. ¿Para qué me voy a hacer mala sangre con eso? Tini tampoco ha sido mucho de responder igual, pero el otro día le contestó porque somos personas como el resto y duele", señaló con cierta bronca por su compañera. Vale recordar que Stoessel explotó en redes tras una catarata de críticas.

Tini Stoessel Tini Stoessel es criticada a diario por todos los aspectos de su vida. Redes sociales

Por otro lado, Oriana sorprendió al revelar que tuvo que cambiar su alimentación: "No soy más vegetariana pero por temas de salud, me estaba haciendo muy mal, estaba anémica. Lo hice por los animales, pero ya no tenía energía para salir de la cama". Así, se encargó de enviar un fuerte mensaje a todos sus fanáticos y seguidores.

Antes de meterse de lleno con No Te Pases, la cantante contó detalles de su casamiento con Dybala: "Fue muy romántica la proposición de Paulo. No me lo esperaba para nada. Yo quería casarme hace un montón, pero en un momento dije 'bueno, ya no va a pasar'. Siento que se está casando todo el mundo de mi edad, es como para sellar y festejar el amor".

Embed - #Valentonados - Oriana presenta ''No te pases'' (Parte 1)

Oriana Sabatini y su conexión con la tanatopraxia, su nueva pasión

La cantante Oriana Sabatini sorprendió tras revelar que decidió estudiar tanatopraxia, es decir la técnica de conservación temporal de los cadáveres que se realiza para los velorios.

Al respecto, expresó: "No es maquillar, es la preparación de los cuerpos para los velorios. Toda la vida me fascinó la muerte, y en este proceso de no saber qué quería hacer, si esto era lo mío o no, dije que quería hacer algo diferente". Con estas palabras, evidenció su nueva pasión un tanto sombría.

Para cerrar el tema, explicó: "Quería hacer algo solo por mí, que nadie sepa, que nadie lo vea. Siempre me gustó la medicina forense pero son 7 años y quiero seguir haciendo música. Entonces descubrí esta carrera, había un curso online con prácticas presenciales y dije 'lo hago'". Así, Oriana suma una nueva faceta a su carrera.

Oriana Sabatini no pudo ocultar su felicidad tras hablar de su presente

Tras transmitir toda la canción que lanzó junto a la artista chilena, Oriana Sabatini expresó: "Hace mucho no hacía género urbano y encima de la mano de Denise que la amo".

En cuanto a un posible futuro como escritora, confesó: "Tengo algunas ideas, pero me cuesta poder llevar mi experiencia personal a algo entretenido de leer. No quiero hacer una autobiografía". Así, ingresaría a una nueva faceta artística que tomó por sorpresa a sus fans.

Para finalizar, Sabatini recordó todo lo que tuvo que atravesar para llegar a su presente: "Lo que más hizo que llegara a la Oriana de hoy fueron los golpes que me pegué. Por ahí, si no hubiera tenido ciertas desilusiones, no estaría donde estoy hoy. Estoy muy contenta con el lugar donde estoy hoy".

Embed - #Valentonados - Oriana presenta ''No te pases'' (Parte 2)

Escuchá "No Te Pases", el nuevo lanzamiento de Oriana Sabatini