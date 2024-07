La madre de Mac Allister apuntó contra Camila Mayan: "Es feo que te digan cornuda..."

"Siempre hablé con ella cuando pasó lo que pasó, la acompañé, la ayudé en todo lo que me pidió Alexis que la ayudara. Me dediqué a que ella se sienta contenida", continuó la madre del futbolista de Liverpool FC. De esta manera, dejó en evidencia toda su bronca por la actitud de la integrante del programa Patria y Familia en Luzu TV.

Alexis Mac Allister con su exnovia Camila Mayan Mayan nunca perdonó a Mac Allister tras la polémica separación. Redes sociales

Para finalizar, Riela confesó cuándo terminó por soltarle la mano: "Después vienen actitudes que uno dice 'ya está, no puedo estar más'. No podés salir a pelearte con todo el mundo y dar explicaciones de su vida privada". Así, se mostró en contra del estilo de vida adoptado por Camila Mayan.

La madre de Mac Allister se mostró feliz con Ailén Cova como novia de su hijo

Esta no fue la única parte de la entrevista, sino que Silvina Riela fue consultada por el presente de Ailén Cova como novia de Alexis Mac Allister y se mostró muy feliz con la elección de su hijo.

"A Ailén la conozco hace muchos años, fue empleada mía, el primer trabajo que tuvo fue conmigo. Hoy nos reímos un poco de esa convivencia. Siempre ha sido muy amiga, muy de la familia, me encanta cómo lleva las cosas adelante", expresó de forma positiva sobre Cova. Estas palabras evidencian que tiene un vínculo muy cercano con ella.

Por otro lado, aprovechó para tirarle un palazo a Camila Mayan: "Nosotros vivimos una hija extramatrimonial que Javier (Carlos Mac Allister) tuvo con una chica. Me dolió, lloré, fui a terapia, pero uno tiene que enfrentar eso y decidir en pos de lo que quiere. Me tocó la parte más fea porque es feo que te digan cornuda. Lo bueno es poder ordenarlo". Así, apuntó a que la ex de su hijo podría haber hecho el duelo de forma privada.