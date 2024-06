Cami Mayán mostró una remera con una frase dedicada a Alexis Mac Allister: "Mi ex..."

Sobre la musculosa blanca unas letras en rojo decían: “Hotter than my ex”, que en el castellano se traduce: “Más caliente que mi ex”. Esto lo hizo en referencia al futbolista de la Selección argentina y Liverpool.

Si bien él no dijo nada al respecto, todo parece indicar que se refiere en mal sentido, es decir, indicar que su intención es estar con todas las mujeres. Esto tiene que ver con el reciente rumor que indicaba que había engañado a su novia Alién Cova con Rocío Robles.

En redes sociales comenzaron a hablar del tema, se hizo trending topic y comenzaron a comentar a favor y en contra de su actitud. “Excelente”, “Club atlético Cami Mayán”, “Que suele a Mac Allister”, “Ya pasó hace un año, supéralo”, son algunos de los comentarios que se pudieron ver en X.

Rocío Robles rompió el silencio y enfrentó los rumores que la vinculan con Alexis Mac Allister

Rocío Robles rompió el silencio después de que la vincularan con Alexis Mac Allister. Las versiones indicaban que la exbailarina de Showmatch se expresó en redes sociales.

“No tenía pensado aclarar nada porque cuando una habla las cosas crecen”, escribió la mujer de 31 años. “Yo estoy soltera y no tengo nada que esconder. Sin embargo, desde el primer momento en el que fui consultada al respecto, siempre dije la verdad”, posteó en sus historias de Instagram.

Rocío Robles - Mac Allister

“No estuve con NADIE”, enfatizó Robles. Luego agregó que “cuando la intención es pura y exclusivamente dañar, no me puedo quedar callada. Todo lo que están diciendo es mentira. Me jode que se digan cosas así como si no pasara nada, sin pensar en las personas que las rodea”.

Después explicó que nunca les pidieron los celulares en la fiesta que se hizo en Puerto Madero. “No había nada que ocultar. Había mucha gente del medio y todos pasamos un buen momento”, contó al respecto.