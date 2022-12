La K'onga hizo vibrar y bailar a miles de personas

La lluvia no fue una limitación para hacer explotar el estadio del barrio de Villa Crespo a puro cuarteto durante casi dos horas. Ya el público, que calentó la previa con cantos alusivos a la victoria de Argentina contra Países Bajos , anticipaba que sería un show lleno de energía.

Pablo Tamagnini - La K'onga La K'onga explotó el Movistar Arena.

La banda nacida en Villa Dolores, Córdoba, tocó lo mejor de su repertorio: Te perdiste mi amor; Yo no te pido la luna; el clásico que los disparó a la fama, La cabaña; Ya me enteré; El mundo con Sergio Dalma, No se va, El mismo aire y otros verdaderos hits que hicieron bailar a los miles de fanáticos.

La música de La K’onga también se posicionó en las plataformas digitales: fue la banda de cuarteto más escuchada de 2022 gracias a Universo Paralelo y Te Mentiría; ambas colaboraciones. A propósito del primer tema, la gran sorpresa del show fue la presencia de Nahuel Pennisi, quien subió al escenario con una camiseta argentina y emocionó a todos.

Nahuel Pennisi - La K'onga Nahuel Pennisi fue el invitado de lujo en el show de La K'onga. Supernova Producciones (Laureana Fenoy)

La simpatía de los vocalistas y el profesionalismo de los músicos fue una combinación imbatible para hacer un show inolvidable para las 15 mil personas que llenaron el Movistar Arena. Y la puesta en escena también fue innovadora: sin cambios de ropa, pero con apuestas por el fuego, las luces y pantallas de excelente calidad; el escenario estuvo a la altura de la propuesta de la banda.

El domingo terminará la saga de recitales de 2022 y la banda cuartetera deberá pensar en su gran sueño, el estadio Vélez que se vendrá en marzo de 2023. Es show marcará un antes y un después en la historia del género y de la banda, que cuenta con casi 20 años de carrera.