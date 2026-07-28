28 de julio de 2026 Inicio
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Figuraba como desaparecida por la dictadura en Chile, pero la encontraron en Mar del Plata 50 años después

Bernarda Vera, una profesora chilena que militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y se creía asesinada por la dictadura de Pinochet, fue hallada por un equipo de televisión en la ciudad balnearia.

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Bernarda Vera cruzó a la Argentina y luego viajó a Suecia

Bernarda Vera cruzó a la Argentina y luego viajó a Suecia, donde recibió refugio político en 1978.

La Justicia de Chile confirmó la aparición con vida en la ciudad de Mar del Plata de Bernarda Vera, una profesora a la que daban por ejecutada durante la dictadura de Augusto Pinochet en 1973. Un examen de ADN resolvió el misterio tras cinco décadas de búsqueda.

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El ministro para causas de Derechos Humanos del Poder Judicial chileno, Álvaro Mesa Latorre, informó los resultados a los familiares de la mujer. El Servicio Médico Legal comparó la muestra con el Banco Genético de Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos con una coincidencia superior al 99,9999%.

Vera tenía 27 años cuando sus allegados perdieron todo contacto con ella en octubre de 1973. La docente trabajaba en el sur chileno y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), por lo cual las fuerzas armadas la persiguieron tras el golpe de Estado.

La versión oficial del Informe Rettig sostuvo que los militares la mataron en la zona de Liquiñe y tiraron su cuerpo a un río. Sin embargo, varios testigos afirmaron durante años que la mujer logró escapar del operativo de represión.

Los peritos reconstruyeron la huida de la docente hacia el exterior

El Plan Nacional de Búsqueda detectó contradicciones en la historia oficial cuando revisó los viejos documentos. Esas tareas probaron que la militante cruzó a la Argentina y luego viajó a Suecia, donde recibió refugio político en 1978.

La pista definitiva surgió cuando un equipo de televisión ubicó a la mujer en Mar del Plata. La emisión de esas imágenes empujó a las autoridades a abrir un expediente judicial para determinar la verdad.

El juez Álvaro Mesa decretó el secreto de sumario sobre la causa y guardó bajo reserva el informe genético completo. La medida busca proteger la privacidad de Vera y de sus parientes mientras avanzan las actuaciones legales.

La Justicia de Chile debe aclarar ahora de qué forma figuró la profesora en las listas de desaparecidos. Además, los investigadores intentarán descifrar las razones por las que la mujer prefirió mantenerse lejos de su familia todos estos años.

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