La situación se dio cuando Katia “Tana” Fenocchio y Luz Tito tuvieron un fuerte cruce a los gritos mientras se preparaban para la gala de nominación. La Tana le reclamó a la modelo que no le saque el maquillaje de la mano y esta le respondió con un “idiota” en tono burlón, que no se escuchó con claridad debido al griterío general.

Pero la oriunda de La Matanza llegó a oír el calificativo y le pidió que no le hable de esa manera. “¿Por qué me tenés que contestar así? No me digas idiota porque yo no te estoy faltando el respeto, boludo. Y no me hagas así con la mano”, disparó.

Horas después de ello, el Big centró a los hermanitos en el living para leer un tibio comunicado sobre “una discusión entre Luz y Katia que subió excesivamente de tono”. “Observé detalladamente las imágenes y considero que Luz en ningún momento tuvo la intención de agredir”, explicó y aseguró que, tras esta evaluación, “concluyo que no será sancionada, sin embargo, estuviste al límite”.

El enojo de los fanáticos por la decisión de Gran Hermano contra Luz Tito

Luego que Gran Hermano confirmara que no sancionará a Luz Tito por la reacción contra Katia Fenocchio, los fanáticos del programa se mostraron en contra de la decisión.

“Le perdonaron la vida por menos a veces hubo sanciones fue un reto nomás”, “Al final la acomodada no era Chiara”, “¡Una vergüenza! La tenían que expulsar y ni siquiera le aplican una mínima sanción. Murió GH” y “Más acomodada imposible”, fueron algunas de las reacciones en las redes sociales y pidieron la salida de la jujeña para la próxima gala de eliminación.

El clima en la casa de Gran Hermano estaba tranquilo hasta esta noche cuando Katia 'Tana' Fenocchio y Luz Tito tuvieron un fuerte cruce a los gritos mientras se preparaban para la gala de nominación.

Muchas de las mujeres de la casa estaban maquillándose con los elementos que le provee la producción para cada emisión nocturna del reality cuando la jujeña y la motoquera forcejearon por un rimmel.

Entonces la discusión comenzó a levantar el tono y Luz le hizo un gesto con la mano para que “baje los humos”, algo que generó más malestar en Katia y que se potenció cuando su compañera le gritó en la cara que “baje la voz”.

"A mí no me gritás", continuó la Tana y Luz reaccionó de la peor manera: la sujetó entre el pecho y el cuello para alejarla. “A mí no me empujás, atrevida”, contestó antes de sacarse la mano de encima.