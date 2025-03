Violenta pelea en Gran Hermano: Luz reaccionó de la peor manera con Katia y piden su expulsión

La Tana le reclamó a la modelo que no le saque el maquillaje de la mano y esta le respondió con un "idiota" en tono burlón, que no se escuchó con claridad debido al griterío general. Pero la oriunda de La Matanza llegó a oír el calificativo y le pidió que no le hable de esa manera. "¿Por qué me tenés que contestar así? No me hagas idiot... porque yo no te estoy faltando el respeto, bolud… Y no me hagas así con la mano", disparó.

Katia y Luz

Entonces la discusión comenzó a levantar el tono y Luz le hizo un gesto con la mano para que “baje los humos”, algo que generó ás malestar en Katia y que se potenció cuando su compañera le gritó en la cara que “baje la voz”.

"A mí no me gritás", continuó la Tana y Luz reaccionó de la peor manera: la sujetó entre el pecho y el cuello para alejarla. “A mí no me empujás, atrevida”, contestó antes de sacarse la mano de encima.

"Sos una atrevida de mierda", le repitió varias veces Fenocchio y la jujeña continuó su accionar: le golpeó suavemente un rimmel contra los anteojos.

Ante la viralización de la pelea, en las redes sociales comenzaron a pedir una sanción urgente contra Luz Tito ya que, según lo que se observó, ejerció violencia física sobre su compañera, algo que es motivo de eliminación.