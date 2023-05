La inesperada reacción de Drew Barrymore en apoyo a la huelga de guionistas

La actriz Drew Barrymore informó este jueves que no será la conductora de los MTV Movie & TV Awards que se llevarán a cabo este domingo 7 de mayo, en apoyo al paro que realizan los guionistas de Hollywood en reclamo de mejoras salariales.

A través de un comunicado, la protagonista de exitosos filmes como E.T., Scream y Los ángeles de Charlie confirmó que no oficiará de presentadora en la entrega de premios de la señal MTV , rol que había aceptado hace más de dos meses.

La protesta, que es la primera en 15 años, la llevan guionistas del cine y la televisión estadounidense que no llegaron a un acuerdo salarial con las empresas y productoras de streaming. Ante esta situación, la continuidad de series y formatos corren peligro, mientras que algunos trabajadores amenazaron con spoilear programas del momento como Succession y Stranger Things.

“He escuchado a los escritores y, para respetarlos de verdad, dejaré de ser la anfitriona de los MTV Movie & TV Awards en vivo en solidaridad con la huelga”, escribió.

Además, explicó su decisión al afirmar que “Todo lo que celebramos y honramos sobre las películas y la televisión nace de su creación. Y hasta que se llegue a una solución elijo esperar, pero estaré observando desde casa y espero que me acompañen".

"Agradezco a MTV, quienes realmente han sido algunos de los mejores compañeros con los que he trabajado. Y no puedo esperar para ser parte de esto el año próximo, cuando realmente pueda celebrar todo lo que ha creado MTV: un show que permite a los fans elegir quién gana los premios y que es realmente inclusivo”, expresó la conductora de The Drew Barrymore Show.

El posteo en su cuenta de Instagram obtuvo rápidamente el visto bueno de MTV que, desde su cuenta, comentó con tres corazones. “No es una sorpresa que ella se muestre solidaria con los guionistas, a quienes tenemos pleno respeto. Ella tiene todo nuestro apoyo, no estará con nosotros en vivo para el programa y esencialmente nos quedaremos sin conductora”, expresó Bruce Gillmer, productor ejecutivo de la entrega de premios, dejando en claro que comprende la decisión de la actriz.

En tanto, se conoce que este año la entrega de los MTV Movie & TV Awards no contará con alfombra roja ni entrevistas antes del espectáculo y, por ahora, no tendrá anfitriones. Aunque Barrymore no asistirá a la gala, si se emitirán sketches que grabó previamente.