Habrá un segundo repechaje en Gran Hermano 2023: los detalles

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Big Ari se filmó junto a Sabrina, Joel y Alan y lanzó unas inesperadas palabras que no tardaron en hacerse virales. En el final del clip, les dijo: " Si no entran en esta, entran la semana que viene... ".

Esto no tardó en hacerse viral, ya que Ansaldo es parte del streaming de Gran Hermano 2023 y no debería sorprender que tenga información de la producción. Por eso, se generó un fuerte revuelo en redes sociales, ya que el público no se mostró para nada feliz con esta posibilidad.

Embed ARIEL: "Si no entran en esta, entran la semana que viene"



UYUYUYU QUE TIENEN EN MENTE LOS DE GH, espero que no extiendan el repechaje o hagan cosas raras.#GranHermanopic.twitter.com/lqi4y2rHeR — TRONK (@TronkOficial) February 24, 2024

Por el momento, se desconoce cuántos eliminados volverán a Gran Hermano 2023 durante la gala del domingo 25 de febrero, motivo que podría llevar a dividir el repechaje en dos fines de semana distintos. Así, Telefe podría sorprender a los televidentes con la noticia, la cual ya no fue recibida de la mejor manera.

Se filtraron los participantes que volverán a Gran Hermano 2023 con el repechaje

El canal Telefe habría sufrido la filtración de los porcentajes del repechaje de Gran Hermano 2023, de manera que estaría confirmado quiénes regresarán a la casa.