¿El Chino rompe su vínculo con Licha?: la inesperada estrategia de Gran Hermano 2023

Luego, la séptima eliminada argumentó por qué Martín confiaría en ella: "Yo soy la persona en la que más confía, me sentaría a tener una charla con él, sería una de las primeras cosas que haría". De esta manera, se mostró segura con su estrategia y evidenció que conoce dónde tiene que apuntar para conseguir votos del público.

Para finalizar, la Tora le preguntó cómo haría para no revelar información de afuera y Denisse remarcó: "Yo no necesito decirle nada. Voy a entrar a tirarle una mano al Chino y decirle que tiene que hacer lo que sienta y no tanto lo que digan los demás. Yo creo que ahí, él me va a empezar a comprender".

Embed Denisse hablando de que NO quiere jugar con Licha , ni separar al Chino de furia .

Quiere que el Chino se aleje de Licha .

Quiere jugar con el Chino y Bautista#GranHermano pic.twitter.com/koIrUMVc7y — DANI (@laviededani19) February 22, 2024

Agostina volvió a Gran Hermano 2023 y explotó contra Furia: "Ví y escuché todo..."

La participante Agostina Spinelli regresó a Gran Hermano 2023 luego de su inesperada "expulsión" y apuntó directamente contra Juliana "Furia" Scaglione, algo que todos los televidentes se esperaban.