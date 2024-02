Denuncia en Gran Hermano por censura: una participante podría abandonar la casa

En un breve clip, dieron a entender que el inconveniente con Furia se dio luego de que fuera a pedir cigarrillos y Gran Hermano se los negara. Como consecuencia ella se declaró en rebeldía, le sacó las pilas al micrófono y nunca acató el llamado al confesionario de la voz de la casa.

Embed - Furia rompió las reglas de Gran Hermano por cuatro cigarrillos - Gran Hermano

“Lo que hiciste significa una trasgresión gravísima. Debido a estas acciones, voy a sancionarte. Ya estás nominada, no podrás jugar el martes la prueba del liderazgo, No podás nominar y tampoco podrás ser salvada por el líder de la semana”, expresaron sobre la sanción a Juliana Scaglione.

Sin embargo, en las redes sociales trascendió un corte donde se lo escucha a Bautista Mascia explicar el verdadero motivo por el cual Furia decidió sacarse el micrófono y no cumplir con las reglas.

Bautista explicó el verdadero motivo por el cual Juliana “Furia” incumplió las reglas de Gran Hermano

Juliana Scaglione se ha convertido en esta edición de Gran Hermano en una de las participantes más polémicas y rebeldes. Y cada vez siempre tiene un motivo para dar la nota.

En esta ocasión, fue sancionada por el Big por sacarse el micrófono y no acudir al confesionario en las reiteradas oportunidades que la llamó para hablar de la situación que estaba a travesando. En ese instante, el uruguayo, cuando escuchó los llamados a Furia, se acercó a la participante para conversarla de no continuar con la provocación, aunque su intención fue sin éxito.

Tras el ingreso de los exparticipantes, el músico le reveló a Joel, reciente ingresado, le reveló que el enojo de Scaglione se debió a una supuesta censura por parte del programa.

“Le mutean el micrófono, el audio estaba cortado, ella se reveló. Para qué se va a gastar en ponerle las pilas, si la van a censurar. Ella decía ‘si me vas a cortar el micrófono y no me queres escuchar yo no arreglo nada y no me pongo el micrófono’. Y no se lo puso, hizo un rollito en el micrófono lo puso adentro de la billetera”, relató el uruguayo.