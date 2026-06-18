La inesperada decisión que tomó Luzu, tras difundir la fake news sobre Jorge Messi Florencia Peña, la conductora del programa El show del verano, informó este jueves una información falsa acerca de la salud del padre del capitán de la Selección argentina que generó la polémica e indignación en redes sociales. Agregar C5N en









Borraron todos los contenidos del programa del Flor Peña en redes sociales.

Luego de la conductora del El Show del verano en Luzu TV difundiera este jueves una fake news sobre la salud de Jorge Messi, las autoridades tomaron una drástica decisión en lo que respecta al programa conducido por Florencia Peña, que realizó un duro descargo y lamentó lo ocurrido.

Con la indignación creciente en redes sociales, y luego de que la familia del capitán de la Selección argentina emitiera un comunicado donde aclaró la situación, se conoció que todo el contenido que existía en las redes oficiales de Luzu sobre el tema fuera borrado.

La medida alcanzó al programa completo, que habitualmente queda cargado en la plataforma de Youtube, como así también al contenido en formato shorts, en Instagram y TikTok. Incluso, en la continuidad del vivo de Luzu TV, se decidió eliminar el chat en vivo para los contenidos que lo sucedieron.

El escándalo alcanzó a tal punto que el propio dueño y fundador de Luzu TV, Nicolás Occhiato, publicó un duro descargo en su cuenta de X donde aclaró que "para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa. Por ese motivo, las autoridades han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado".