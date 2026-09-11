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Faltazo inesperado: la famosa que se ausentó a PH: Podemos Hablar y sorprendió a todos

Una imprevista baja de último momento obligó al equipo de producción del canal a reestructurar la grilla de invitados para la entrega del fin de semana.

El programa sufrió una inesperada baja.

El programa sufrió una inesperada baja.

Telefe

La dinámica habitual de PH: Podemos Hablar sufrió un imprevisto de último momento durante la jornada de grabaciones semanales. Ante la intempestiva baja de una de las figuras convocadas para la emisión del fin de semana, el equipo de trabajo de la señal debió reestructurar la nómina de invitados sobre la marcha y coordinar un reemplazo de emergencia para completar la mesa estelar.

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El inconveniente de salud que afectó a la integrante original obligó a la producción a gestionar la incorporación inmediata de un nuevo testimonio para el envío programado. De esta manera, el programa que combina confesiones y debate en la pantalla chica tuvo que readaptar su esquema de rodaje con la citación urgente de otra personalidad del medio para acompañar al resto de los convocados.

Quién fue la famosa que plantó a Andy Kusnetzoff en PH: Podemos hablar

La jornada de rodaje que Andy Kusnetzoff encabeza habitualmente los días miércoles en los estudios de televisión se vio alterada por una baja imprevista en el elenco de invitados. Para el envío pautado para este sábado 12, la nómina final quedó conformada por Analía Franchín, Pamela David, Pablo Migliore, Fernán Mirás y Tamara Paganini, habiendo sido la primera convocada a última hora para ocupar el lugar de Nati Jota, según reveló Alejandro Castelo en Ya Fue Todo.

El cronista explicó en el ciclo periodístico los motivos detrás de la ausencia de la panelista al aire: "Se resfrió, no estaba bien, engripada". Cuadro de salud que también le impidió desempeñarse en sus compromisos profesionales habituales dentro del canal de streaming Olga, donde encabeza el programa Sería Increíble, registrando varios días de inasistencia consecutiva por las complicaciones en su estado general.

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Tras las versiones circulantes en las plataformas digitales, la propia influencer utilizó sus perfiles oficiales para graficar la severidad de su malestar físico mediante una publicación personal. "Mi única actividad las últimas 72 hs: Viste cuando te sentís tan mal que ni series podés mirar porque sentís que todo el tiempo te estás por dormir, pero no podés por lo mal que estás y tu cuerpo resulta un pésimo lugar para estar", expresó la comunicadora en sus redes.

Pese al cuadro que le impidió asistir a la grabación, la creadora de contenido se mostró optimista respecto a su evolución clínica y anticipó un posible regreso a la actividad laboral para la jornada del viernes. La incógnita sobre su salud dejó abierta la posibilidad de coordinar una nueva citación en el ciclo de entrevistas en el futuro, una vez que logre recuperarse completamente de la gripe.

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