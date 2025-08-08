La insólita razón por la que que Nico Vázquez levantó las funciones de Rocky: los detalles El actor anunció que no habrá funciones este viernes, sábado y domingo de la obra homenaje al mítico boxeador Rocky Balboa.







Nico Vázquez levantó las funciones de Rocky por un tema de salud. Redes Sociales

El actor Nico Vázquez anunció que, por razones de fuerza mayor, levantó las funciones de Rocky del fin de semana, con entradas totalmente agotadas.

Según trascendió se debe a una lesión en el músculo piramidal, que le impide actual en una obra que tiene una intensa puesta en escena, en homenaje al personaje del boxeador Rocky Balboa.

Este es el motivo porque se reprogramaron las noches de este viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de agosto, para septiembre y que quien no pueda asistir tendrá la devolución del dinero.

Según la periodista Laura Ubfal en su portal laubfal.com todos los que tienen sus tickets podrán ver la obra en igual ubicación el 26 de setiembre, los del sábado el 27 del mes que viene y los del domingo el 28.