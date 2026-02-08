Cuál es la trama de No me olvides, la película romántica de los 2000 que llegó a Netflix y es tendencia Un viejo estreno estadounidense de 2002 llegó a la popular plataforma de streaming y es furor entre las más vistas. + Seguir en







Ahora, llegó a la gran N roja, un viejo estreno de 2002, se trata de No me olvides, un film de romance y comedia, con un elenco excepcional.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo la cantidad de suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente en los últimos meses de 2025 y principios de 2026.

Ahora, llegó a la gran N roja, un viejo estreno de 2002, se trata de No me olvides, un film de romance y comedia, con un elenco excepcional. Es un entretenimiento garantizado que no te podés perder este fin de semana de febrero. A continuación te contamos más detalles de sus trama y te dejamos un adelanto para que lo disfrutes este mes que recién comienza.

Sinopsis de No me olvides, la película que llegó a Netflix Melanie Carmichael (Reese Whitherspoon) es una joven y original diseñadora de moda de Nueva York, originaria del sur, que consigue conquistar a Andrew (Patrick Dempsey), el soltero más codiciado de la ciudad. El repentino anuncio de su compromiso obliga a Melanie a regresar a la ciudad donde nació, Alabama, a resolver un antiguo asunto relacionado con Jake (Josh Lucas), el hombre con quien se casó siendo demasiado joven y que se niega a darle el divorcio.

no me olvides Tráiler de No me olvides Embed - Sweet Home Alabama (2002) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers Reparto de No me olvides Reese Witherspoon como Melanie Smooter-Perry

Josh Lucas como Jake Perry

Patrick Dempsey como Andrew Hennings

Candice Bergen como Kate Hennings

Ethan Embry como Bobby Ray

Dakota Fanning como Melanie Smooter-Perry

Fred Ward como Earl Smooter

Melanie Lynskey como Lurlynn no me ilvidesss