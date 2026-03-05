IR A
Conmovedor homenaje de Maru Botana a su hijo fallecido: "Vive siempre en mi corazón"

La cocinera compartió en sus redes un recuerdo junto a su hijo Facundo, que este jueves hubiera cumplido 18 años, y conmovió a sus seguidores. "Solo te tuve seis meses", escribió Maru, en un mensaje cargado de ternura y dolor.

Facundo

Facundo, hijo de Maru Botana, murió cuando tenía seis meses de edad.

Maru Botana compartió en su cuenta de Instagram un recuerdo junto a su hijo Facundo, que hoy hubiera cumplido 18 años. El posteo, cargado de ternura y dolor, conmovió a todos sus seguidores. "Siempre en mi corazón", escribió la cocinera junto al video.

Facundo Solá cumpliría este jueves 18 años, la mayoría de edad. Maru Botana eligió compartir su emoción con sus seguidores en redes sociales mediante un extracto de Sabor a mí, un programa de cocina que conducía junto a Diego Pérez y que se emitía por Telefe. "Hoy es mi día especial, el que me hace un stop en mi corazón, el que me hace dar cuenta que hoy no soy yo, el que también me dan muchas ganas de recordarte. Hoy cumplirías 18 años y, si bien te tuve solo 6 meses, creo que puedo imaginarte", escribió Maru, conmovida.

En su publicación, la cocinera agradeció los momentos compartidos y la posibilidad de revivirlos a través de antiguos videos. "Me gusta volver a encontrarte en estos recuerdos, mostrar a todos esos instantes tan divertidos y llenos de amor junto a mi equipo y con mi querido amigo Diego. Te amo, Facu, siempre en mi corazón. Gracias, Topito, por estos videítos que me abrazan el alma", escribió.

Facundo, el sexto hijo de Maru Botana y Bernardo Solá, nació en marzo de 2008 y falleció a los seis meses por muerte súbita, un hecho que marcó profundamente a la familia. La pérdida fue un golpe devastador para la pastelera, que con el tiempo se animó a hablar públicamente sobre el dolor de perder a un hijo y el largo proceso de duelo que atravesó.

A lo largo de los años, Maru ha contado que encontró fuerzas en su familia, en sus otros hijos y en el afecto de quienes la rodearon. Aunque el recuerdo de Facundo sigue muy presente y el dolor nunca desaparece, logró transformar esa experiencia en una manera de valorar más la vida y el amor familiar. Cada aniversario o cumpleaños se convierte en un momento de homenaje, en el que comparte mensajes íntimos para mantener viva su memoria.

