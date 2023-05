La guerra menos esperada: el gesto de Romina Uhrig de Gran Hermano contra Julieta Poggio

Pero lejos de dar una razón lógica, aseguró que no sabe cómo sucedió. "Te digo la verdad, entiendo que ella está muy full como estoy yo también... Sin embargo, no hablamos como antes, eso sí es verdad. Ya no tenemos lo mismo que antes, obvio que en la casa hacíamos todo juntas".

Julieta Romina Redes sociales

"Pero está todo bien, cuando nos vemos está todo más que bien. No sé qué pasó, mismo me enteré y Juli me dice, ¿Cómo saben? ¿Cómo se dieron cuenta? Y yo le dije, que, si no me dicen, no me daba cuenta que no la seguía", agregó la exdiputada en República Z.

Y agregó: “No tengo idea qué paso, así que estoy viendo el tema de las redes. Me eliminaron mucha gente, y tenía mucha gente, porque había antes otras personas trabajando y se ve que no saque a todos... Me enteré esto por Juli, porque anoche me empezó a llamar, a las 12 de la noche tenía una llamada perdida".

Romina Urigh de Gran Hermano habló sobre su relación con L-Gante y reveló toda la verdad

La exparticipante de Gran Hermano, Romina Uhrig, fue noticia en las últimas semanas porque el trapero L-Gante publicó una selfie en la que estaban juntos en un auto. Ella se refirió a la relación que tienen y brindó detalles sobre la noche que pasaron juntos. ¿Hubo amor?

Luego de estar en la casa más famosa, pasó a estar en boca de todos. Aprovechó y aclaró que nunca dijo “ser pobre” ni tampoco estar en el reality solo para ganar “la casa”. Contó que se trató de algo completamente personal y lo que ella buscaba era ser artista.