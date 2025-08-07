El elogio más sincero de Moria Casán para Mario Pergolini: "¿Sabés lo que me gusta de vos?" La diva estuvo presente en el programa Otro día perdido y opinó sin filtros sobre el conductor que regresó a la televisión. “Siempre mantuviste una distancia”, agregó.







Mario Pergolini recibió el mensaje más sincero de parte de Moria Casán. Redes sociales

El programa de Mario Pergolini tuvo muchos invitados desde su inicio, pero nadie fue tan sincero como Moria Casán, quien se deshizo de halagos para el conductor. “¿Sabés lo que me gusta de vos? Que no sos pajero”, indicó en con picardía y admiración en el programa Otro día perdido.

La diva fue una de las invitadas más destacadas de la semana y habló de todo sin filtros. Tanto es así que el conductor tuvo que interrumpirla para ser sincero también: “Me quedará todo el día charlando con vos, es superagradable, superinteresante, hemos estado en otras etapas… en otras vidas”, indicó.

“No es por halagarte, pero siempre me pareciste un tipo vanguardista, con otro concepto..., ¿Y sabés lo que me gusta tuyo, Mario Pergolini? Que no sos pajero”, indicó directo, Moria, a lo que Pergolini respondió: “No sé qué decirte”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/otrodiaperdidok/status/1953290958419673269&partner=&hide_thread=false “¿Sabés lo que me gusta de vos, Mario Pergolini? Que no sos paj*ro.”



Fiel a su estilo, Moria Casán se deshizo en elogios y cerró la nota con una frase espectacular. #OtroDiaPerdido pic.twitter.com/HUgjlin4LC — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) August 7, 2025 Y agregó para explicar su punto: “Parece una vulgaridad, pero es que no es el tipo libidinoso. Es una grosería, tal vez, pero es como que no tiene la libinosidad que tienen los hombres de poder... algunos”.

El comentario despertó risas, pero indicó que algunos hombres tienen poder mediático y da asco: “Hay tan poco hombre que no es mirón, y eso me encanta. Siempre mantuviste una distancia, un respetuoso, una cosa rara en el medio, conozco bastante. La mayoría no estaría respondiendo a eso". Pero, con la intención de no quedar pedante, respondió que “es una buena remera para hacer”.