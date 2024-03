La furia de Alejandra Pradón por la serie de Guillermo Coppola: "Es todo mentira"

La ex vedette expresó que se comunicó con Claudia Villafañe y enfatizó: "No pueden ensuciar así a la gente".

La ex vedette Alejandra Pradón desmintió haber sido amante del histórico ex futbolista de la Selección argentina Diego Maradona , como se la retrató en la serie Coppola, el representante, que se estrenó recientemente.

En diálogo con Intrusos, Pradón expuso que se comunicó con una de las ex parejas de Maradona para aclarar que no fue amante de Maradona: "No me gustó nada. La llamé a Claudia Villafañe para explicarle que era todo mentira. No pueden ensuciar así a la gente".

En tal sentido, afirmó que nunca permaneció en soledad con Maradona. "Yo fui la pareja de Guillermo, él vivió en mi casa. Ni un minuto estuve sola con Diego y lo hablé con Claudia. Yo di el consentimiento, pero con esto no", afirmó. De esta manera, desmintió haber tenido una relación amorosa con el astro del fútbol, ya que si bien firmó un contrato con la productora para brindar su consentimiento, no contemplaba que se la interprete en ese rol.

También aseguró que Coppola "se arrepiente de no haber intervenido en el guion" y agregó que se contactó con Adabel Guerrero, quien la interpreta en la serie que se estrenó en Star+: "Hablé con ella y me contó que el productor le dijo que yo había salido con Diego, pero no pude hablar antes porque yo firmé el derecho de imagen y confidencialidad".

Guillermo Coppola habló de su distanciamiento de Diego Maradona

El exmanager Guillermo Coppola, luego del estreno de la serie sobre su vida, recordó su vínculo con el histórico exfutbolista Diego Maradona, a quien representó durante 18 años y permaneció a su lado deportiva y personalmente.

En diálogo con La Voz de la Calle, por C5N, Coppola recordó su distanciamiento profesional y personal con Maradona, con quien estuvo ligado desde 1985 hasta 2003, y explicó el motivo: "Me estaba separando del amor de mi vida. Las frases fueron como 'te voy a seguir amando'. A mí había cosas que no me gustaban de él y seguramente a él había cosas que no le gustaban de mí. Era un momento de saturación".

En tal sentido, confesó que sintió un aislamiento cuando viajaron hacia Cuba. "Hay que ir cuatro años allá, lo digo porque se está lejos de la familia, los amigos y los olores que estamos acostumbrados. Era mucho tiempo. Era un sentimiento que se fue incrementando por la soledad en la que vivíamos", reconoció.