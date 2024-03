Tras el estreno de su serie, Guillermo Coppola se emocionó al recordar a Diego Maradona: "Yo siento que siempre está"

En una entrevista exclusiva con Fer Arena para Chicas Pochocleras, el empresario aseguró estar "feliz, agradecido e intrigado" y reveló que aún no vio la ficción protagonizada por Juan Minujín. "Pedí no verla, Star+ me lo permitió. Quiero sorprenderme como se va a sorprender la gente", contó al tiempo que agradeció a la plataforma: "Es un honor que me hayan elegido".