Guillermo Coppola reveló quién le pidió que agarre la primera manija del cajón de Diego Maradona.

Hace algunos años, Claudia Villafañe lo señaló como uno de los grandes culpables de la vida que llevó en cierta parte de su vida, pero él reconoce que cuando se alejó de él, estuvo bien y luego volvió a caer.

diego maradona y guillermo coppolajpg.jpg Guillermo Coppola habló de la nueva temporada de Sueño Bendito: qué dijo

Lo cierto es que la relación quedó bien tanto con la madre y las hijas Dalma y Gianinna. Fue ahí que aprovechó a contar el gesto que tuvo la ganadora de MasterChef Celebrity: “Nos reencontramos con Claudia cuando despedimos a Diego, donde estaba toda la familia”.

"Pero sabés qué, ese día que hubo que despedirlo me dieron la primera manija del cajón. Me gritaron 'nadie mejor que vos para hacerlo'. Estaba Claudia (Villafañe), las hermanas, las hijas, toda la familia. Dicen que tengo diferencias con la familia de Diego, pero no tengo diferencias con ellos", sentenció.

Guillermo Cóppola reveló la promesa que hicieron con Diego Maradona y no pudieron cumplir

Uno de los amigos más cercanos de Diego Maradona fue Guillermo Cóppola, pero también fue su manager y persona de confianza en su momento más culmine. En las últimas horas sorprendió porque reveló que hubo una promesa que hicieron juntos que no pudieron cumplir.

coppola maradonajpg.jpg El reencuentro de Cóppola y Maradona: Lo toqué mucho

El vínculo entre ambos fue muy cercano, pero terminaron enfrentados. Pero los buenos recuerdos siempre estuvieron, nunca hablaron mal entre sí en los medios, al contrario, siempre fueron buenos recuerdos y Cóppola fue catalogado como el “mejor relator de anécdotas”.

El 25 de noviembre se cumplieron tres años de la muerte de Diego, fue entonces que Guillermo fue muy buscado por los medios. Él aprovechó en su columna de La 100 y se refirió al día fatídico del velorio.