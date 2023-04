La fuerte confesión de Juliana Diaz de Gran Hermano que despertó la furia de Alfa

La fuerte confesión de Juliana contra la producción de Gran Hermano: "Me hice la sorprendida"

La exparticipante, hizo un vivo en su TikTok y respondiendo a las preguntas de sus fans no tuvo filtros a la hora de responder. Tini, quien tuvo un breve paso por segunda vez en la casa por el voto del público pero rápidamente fue expulsada por romper las reglas del juego, reveló que lo que sucedía en el reality estaban “arregladas”.

La santafesina contó que su reingreso lo quiso hacer solo para “darle un beso y abrazo” a Maxi Guidici, su novio, “porque lo veía mal” y que le convenía más “estar afuera que dentro de la casa”.

Rápidamente, sus seguidores le pidieron que cuente más sobre su segunda expulsión y ella confesó: “Si ustedes supieran. Si bien yo tengo un contrato, eso no significa que yo no pueda hablar de mi experiencia. Lo único que voy a decir es que me tuve que hacer la sorprendida”, aseguró.

https://twitter.com/httpshippxs/status/1647348133083398145 Acá les dejo lo subió @LaCritiok pic.twitter.com/BlUWhYUPtF — r i a (@httpshippxs) April 15, 2023

El exparticipante más longevo de la casa se hizo eco de sus dichos y no tardó en responderle sin piedad y dejando atrás una posible sospecha de que el programa esté arreglado. “Así que la carita de sorprendida era actuada? Anda! Te expulsaron y ya!”, indicó Alfa.

Juliana reveló más secretos de la producción de Gran Hermano

En el mismo live, la oriunda de Venado Tuerto contó que los mensajes que enviaron sobre el final del programa a los últimos participantes que fueron tan criticadas en las redes fue por pedido de la producción.

“Cuando fuimos a grabar los videos, la misma producción eligió gente para que mande mensajes tranquilos y buenos, y gente para que mande mensajes picantes. Entonces, yo tuve que mandar mensaje picante igual que Coty, Martina y Agustín… y después me la banco que me peguen. Hay cosas que son parte del show que no son tan espontáneas”, finalizó con una sonrisa cómplice.

https://twitter.com/httpshippxs/status/1647348938335215616 Acá dejo otros fragmentos también subidos por @LaCritiok y la respuesta de Alfa pic.twitter.com/FxT1Jyw4ZL — r i a (@httpshippxs) April 15, 2023

Por último, ante la posibilidad de entrar al Bailando, aseguró: “Es algo que charlamos con Maxi, porque nuestros proyectos de ahora en adelante son otros, pero si estuviera la posibilidad no diríamos que no, al contrario”.