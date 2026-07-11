La Scaloneta cierra la grieta: para el 80% de los argentinos, el Mundial generó "un clima de unión"

Una encuesta realizada por un equipo de investigación de Ciencias Políticas de la UBA llevó a la conclusión de que el fútbol es "más que 90 minutos". Cómo viven el Mundial los argentinos: el sentido de la identidad, las juntadas y los consumos preferidos durante el mes en el que se para el país.

En la antesala del partido entre Argentina y Suiza, una encuesta reveló que para casi el 80% de los argentinos el Mundial genera un clima de unión en todo el país. Y sí, con la ilusión a flor de piel, todos confían en Messi y Scaloni para volver a ser campeones del mundo.

Después de años en los que desfilaron entrenadores y técnicos, la Scaloneta logró imprimir una identidad que caló hondísimo en todos y cada uno de los habitantes de este país. A fuerza de gestas históricas a nivel futbolístico, el equipo logró trascender la barrera deportiva para llevarse un premio mayor: el de provocar alegría en toda la sociedad, atravesándola independientemente del género, la edad, la clase social y los conocimientos deportivos.

En ese sentido, la consultora Datos Claros junto a un equipo de investigación de Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires analizó el fenómeno mundialista a nivel nacional y volcó los resultados en un interesante informe que muestra cómo los argentinos viven el certamen.

Una de las conclusiones más importantes, en un país históricamente fragmentado por las posturas políticas, está enfocada principalmente en el humor social. Según los datos, casi el 80% de los encuestados cree que "el Mundial genera un clima de unión" .

Es decir, la Scaloneta logra derribar los prejuicios y las diferencias, que en su mayoría son políticas: libertarios, peronistas, kirchneristas, conservadores, de izquierda, macristas... todos, absolutamente todos se embanderan bajo la Selección argentina cuando se trata del Mundial.

No muy por debajo, con casi un 68%, se encuentra la máxima de que "el fútbol funciona como escape a los problemas cotidianos". Y esa es otra realidad, porque en general, cuando se desarrolla el Mundial, el país se paraliza casi por completo: se reducen o se modifican las jornadas laborales, las escuelas ponen televisores y todo aquello que preocupa desaparece por 90 minutos porque la energía está puesta en los once jugadores que corren detrás de la pelota.

La CEO de Datos Claros, Natalia Gitelman, reflexionó sobre el informe en diálogo con C5N y opinó: "Hay una cohesión social muy relevante en relación a la Selección, pero también a lo que somos como argentinos. Estamos viviendo una argentinidad muy a flor de piel, y es importante destacar que el lugar de la Selección, asociado a la unión, el trabajo y a la resiliencia, no lo ocupa nadie más".

En la misma línea, Gitelman subrayó que "hay una vacancia, de alegría de encuentro y de pasión que hoy la sociedad no llena y con mucha honra lo levanta la Selección".

Al indagar en los valores que la sociedad asocia a la Selección, se observa que el núcleo dominante está fuertemente ligado a la épica deportiva y al mérito, dejando en un segundo plano a los valores más cívicos o comunitarios. En ese sentido, la pasión (88,7%) y el esfuerzo (76,8%) lideran de manera absoluta el imaginario de la Selección, siendo los únicos atributos que superan el 75% de las menciones.

La Selección argentina logró cerrar la grieta X @Argentina

El partido del martes no fue uno más: a pesar de que se trató un choque de octavos de final, después de que Argentina le ganara a Egipto las calles se inundaron de celeste y blanco y se volvieron a ver los festejos característicos de Qatar 2022, sin que la Selección hubiera ganado un título. ¿La forma en la que se ganó tuvo algo que ver? Quién sabe... pero lo que sí se sabe es que el fervor crece día a día. Cada vez son más las marcas que apuestan por llevar influencers al Mundial porque si bien tienen correctamente rastreado dónde está la conversación a nivel internacional, saben que los argentinos lo viven como nadie.

De Qatar a Estados Unidos, México y Canadá. Donde hubo acción, hubo camisetas argentinas, por eso es que se puede explicar de cierta manera el fenómeno. Aunque, como dice la canción: No te lo puedo explicar porque no vas a entender.

Ver los partidos en compañía: la lógica colectiva por sobre la individual

El Mundial no solo altera las emociones, sino también la organización del día a día. El 58% de los encuestados afirma que sí cambia sus horarios o rutina en función de los partidos. Según la encuesta, a la hora de vivir la experiencia de los encuentros, los argentinos eligen la calidez del entorno privado y los vínculos cercanos:

¿Dónde se ve? El 81% prefiere ver los partidos en su casa, mientras que un 36% lo hace en casa de un familiar o amigo. Los espacios públicos como bares o fan fests quedan relegados a un plano muy secundario (12%).

El prefiere ver los partidos en su casa, mientras que un lo hace en casa de un familiar o amigo. Los espacios públicos como bares o fan fests quedan relegados a un plano muy secundario (12%). ¿Con quién se ve? La compañía es fundamental: el 74% elige ver los partidos con su familia y el 54% con amigos, mientras que solo un 17,5% prefiere verlos en soledad.

El Mundial significa un fenómeno para propios y ajenos. Y más en Argentina

Es por ello que la Licenciada en Sociología y Profesora de Sociología analizó que "se empieza a ver un ADN que tiene que ver con la pasión, con un otro y que da muestras de un colectivo social. Llamativamente esta poco dicho hoy en la arena pública, yo diría que prácticamente no existe y no me parece menor".

El ADN argentino se vive y se siente Nicolás Rodríguez | C5N

"La Selección logra esa empatía que nadie pudo jamás: más allá de la crítica, 7 de cada 10 personas eligen ver los partidos en familia o amigos. Se utiliza la ocasión, buscamos cualquier excusa para estar juntos porque es importante estar contentos. Y si bien el 80% decimos que nos cambia el humor y nos gusta mucho que cambie el humor, solo el 30% dice que se va a ver afectado por el resultado", sostuvo.

Y concluyó: "Como argentinos creo que tenemos una lectura muy asertiva de lo que nos pasa porque en el cuerpo social sí nos afecta, salimos de la individualidad y nos da a entender que nos pasa otra cosa. Me parece muy interesante porque estamos pudiendo mirarnos grupalmente y socialmente, mientras logramos identificarnos bajo la bandera argentina".