Tras la polémica con Tini Stoessel, hay preocupación por Emilia Mernes: "Está desbordada"

Yanina Latorre reveló un supuesto plan para perjudicar a María Becerra y una traición que quebró la amistad con la intérprete de Futttura. Según la información que circuló, el entorno de la cantante no logra contenerla.

Yanina Latorre lanzó una información sobre la interna que sacude al género urbano nacional durante la última emisión de su programa. La conductora detalló que el representante de Emilia Mernes siente preocupación porque la artista "está desbordada" por los conflictos que surgieron recientemente, en especial con Tini Stoessel.

La integrante de LAM profundizó en la ya conocida pelea que involucraría a varias artistas de la escena, con datos que dejaron a todos sorprendidos. Según su relato, la cordialidad que las estrellas muestran en sus redes sociales es solo una fachada para ocultar una competencia feroz entre ellas.

De acuerdo con la información que dio la conductora en SPQ, habría existido un plan para opacar la presentación de María Becerra en el estadio de River Plate. "Emilia no solo habría boicoteado el primer River de María Becerra, sino que también reservaba fechas que consideraba clave", disparó Latorre con mucha seguridad. Esta supuesta estrategia habría sido un intento de estropear la logística del show de la Nena de Argentina.

La situación empeoró cuando salió a la luz una traición contra Tini Stoessel, con quien tenía mucha afinidad y compartió varias colaboraciones. "Tini tenía un secreto íntimo. Emilia lo sabía y, con el tiempo, ese dato empezó a circular", detalló la periodista sobre la ruptura del vínculo.

"Secreto íntimo" Porque Yanina reveló que Tini le había contado un "secreto íntimo" a Emilia, y que ella lo ventiló por todos lados. pic.twitter.com/FokakXmUPv

Mientras se conocen nuevos testimonios, Emilia Mernes perdió alrededor de 200 mil seguidores en Instagram. "La están cancelando", concordó todo el panel que acompaña a Latorre. El calvario para la artista y su equipo de trabajo se tornó incontrolable. "Desde la productora de Duki habrían llamado al representante de Emilia, y él mismo habría dicho que ya no sabían qué hacer", concluyó Latorre sobre este escándalo.

Qué dijo Emilia Mernes tras su pelea con María Becerra y Tini Stoessel

La pelea entre las cantantes del pop no cesa y, finalmente, Emilia Mernes rompió el silencio y se refirió a los supuestos conflictos con Tini Stoessel y María Becerra. Fue a través de Yanina Latorre en SQP y reveló que, ante todo lo sucedido, se siente "muy deprimida".

"Le ofrecí derecho a réplica y estoy esperando. Que me cuente una historia y que la gente decida. No le gustaron las versiones, no por nosotros, sino por todo el mundo", mencionó la conductora.

Emilia y Tini Emilia Mernes y Tini Stoessel estarían peleadas. Redes sociales

A pesar de que se desconoce lo que realmente pasó entre ellas, una de las hipótesis es que Emilia le sacó parte del cuerpo de bailarines a Tini para llevarlos a su equipo. Además, señalan que no solo se habría "robado" a parte de las personas que suben al escenario, sino también al estilista, quien publicó historias en Instagram donde hablaba de cierre de ciclos.