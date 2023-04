La dura revelación de Michael J. Fox sobre enfermedad: "No voy a llegar a los 80 años"

Michael J. Fox Las últimas apariciones de Michael J. Fox generaron mucha preocupación en la gente. Redes sociales

Por otro lado, el actor contó que sufrió fracturas en ambos brazos, en un codo, una mano y en la cara debido a las caídas. Además, tuvo una cirugía en la columna vertebral debido a un tumor que resultó ser benigno, pero que afectó su capacidad para caminar.

Todo esto lo afectó mucho y así lo detalló él mismo: "Caerse es lo que te mata cuando tienes Parkinson. Es caerte, aspirar comida, tener neumonía. Todas esas formas sutiles en las que la enfermedad te atrapa. Uno no muere de Parkinson, muere con Parkinson. Sí he estado pensando en la mortalidad y en todo esto. Y no voy a llegar a los 80 años, no voy a llegar a 80".

Con esta última frase, preocupó a todos sus fanáticos y a los millones de amantes de la franquicia Volver al Futuro. Por eso, aseguró tener una pequeña esperanza con que su fundación encuentre "una cura total o parcial".