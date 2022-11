La dura advertencia de Mariana Nannis a Claudio Caniggia: "No voy a parar hasta verlo preso"

La mediática Matiana Nannis lanzó una contundente advertencia hacia su exesposo Claudio Caniggia tras la denuncia que realizó por violencia de género y abuso sexual. "No voy a parar hasta verlo preso" , aseveró la ex modelo y pidió que se le prohiba presenciar el Mundial Qatar 2022.

"Con mi abogado Pablo Gómez de Olivera en colaboración con Carlos Broitman, estamos presentando un pedido de reclamo a las embajadas de Italia en Argentina para que le suspendan y le bloqueen el pasaporte, la visa o todo lo que corresponda a Caniggia", aclaró.

En esa línea, Nannis manifestó: "Supuestamente Italia no te otorga un pasaporte cuando no hiciste división de bienes ni tenes causas penales, ni causa de abuso, ni causa de golpes ni ninguna causa de este tipo. Así que lo vamos a presentar por todas partes del mundo, en todas las embajadas donde él tiene negocios millonarios que nadie sabe".

Luego, agregó que el exjugador de Boca y River "nunca hizo división de bienes" a pesar de que están divorciados desde 2020. Por el conflicto, disparó contra la Justicia al asegurar que es inactiva en este caso: "Esperemos que se haga justicia alguna vez en Argentina y que este hombre me termine de dar todo lo que me tiene que dar porque me corresponde por ley, porque me parece que ya pasó demasiado tiempo y nadie hace nada".

Cuál es la denuncia de Nannis contra Caniggia

Nannis dio a conocer en el audio detalles sobre la causa que le inició al excompañero de Diego Maradona: "Este hombre ejerció todas las violencias que pudo y sigue ejerciendo violencia económica".

"Soy la damnificada porque me golpearon, tuvieron relaciones sexuales conmigo cuando yo no quería. No me dan lo que corresponde", enfatizó.