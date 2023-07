La China Suarez reveló uno de sus complejos físicos y sorprendió a sus seguidores

En ese contexto, la exnovia de Ruserking expresó lo que le molestaba sobre su carácter y aseguro que la impulsividad es una de las cosas que le cuesta manejar. "Soy re intensa para trabajar y en mis vínculos. Sé perfectamente qué decirte para hacerte sentir mal, no me siento bien por eso . Yo no levanto la voz cuando discuto", contó.

Asimismo, reveló que no está conforme con lo que le devuelve el espejo, considerando que es una de las mujeres más bellas del país. Consultada sobre ese tema, la China sorprendió con una inesperada frase. "Soy flácida, un flan. Soy recontra flácida, pero ya no me importa nada", afirmó y añadió que "en su momento, me molestaban las estrías. Cuando era más chica, ahora ya las amo”.

La China Suárez quiso esquivar a un grupo de periodistas y chocó un auto estacionado

En medio de los rumores que la vinculan fuertemente con el cantante uruguayo Lauty Gram, la China Suárez quiso salir de su casa sin dar notas y chocó a un auto estacionado.

Durante el video compartido en redes sociales, se ve cómo la ex-Casi Ángeles avanza con su automóvil a pesar de que la rodeaba un grupo de periodistas que intentaba tener su palabra.

https://twitter.com/elejercitodelam/status/1677339117540069382 La china no da notas. Sale choca el auto. La nota es esa. #LAM pic.twitter.com/zGEWPx8cV2 — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) July 7, 2023

Apenas minutos después, la modelo aparentemente se arrinconó demasiado hacia el lado derecho y chocó a un auto que estaba estacionado sobre esa vereda. Por eso debió frenar, aunque con las ventanillas altas para evitar hablar con los medios.